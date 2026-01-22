REKLAMA
Jest pomysł na przyszłość PDF-ów. To prezentacje i... podcasty

Adobe ma nową propozycję dla ludzi poszukujących przede wszystkim produktywności. Acrobat Studio zamienia PDF-y w prezentacje, podcasty i dużo więcej. Ktoś tu traci połączenie z rzeczywistością. Albo ja, albo Adobe.

Maciej Gajewski
Adobe wprowadza do Acrobata cztery funkcje AI, które zdaniem firmy usprawnią pracę z dokumentami. Firma od lat próbuje udowodnić, że PDF nie musi być skamieliną biurowego świata. Tym razem firma idzie o krok dalej i prezentuje zestaw narzędzi, które jeszcze kilka lat temu brzmiałyby co najmniej absurdalnie. W nowym Acrobat Studio dokumenty można zamieniać w prezentacje, raporty w podcasty, a edycję PDF-ów wykonywać… rozmową. Do tego dochodzi zupełnie nowy model współpracy zespołowej.

Generate Presentation - od surowych PDF-ów do gotowego pitch decku w kilka minut

Wyobraźcie sobie typowy scenariusz: folder pełen raportów finansowych, kart produktowych, analiz konkurencji i zrzutów stron WWW. Normalnie trzeba by to wszystko przeczytać, wyłuskać najważniejsze punkty, a potem ręcznie złożyć prezentację. Godziny pracy.

Adobe twierdzi, że teraz wystarczy kilka minut.

Nowa funkcja Generate Presentation pozwala wrzucić wszystkie materiały do PDF Spaces - współdzielonego repozytorium dokumentów - a następnie poprosić asystenta AI o stworzenie szkicu prezentacji. System analizuje treści, identyfikuje kluczowe wątki i buduje logiczny outline. Potem wybieracie jeden z profesjonalnych szablonów Adobe Express i… draft prezentacji pojawia się w kilka sekund.

Edycja nie wymaga ponownego generowania slajdów. Można zmieniać zdjęcia, czcionki, układ, a nawet przepisywać copy - wszystko bez ryzyka, że AI rozsypie całą strukturę. To wciąż prezentacja, którą kontrolujecie ręcznie, ale zbudowana w ułamku czasu.

Dla zespołów sprzedażowych, które często tworzą pitch decki na wczoraj to może być game changer. Zamiast godzin zbierania danych i klejenia slajdów - kilka minut pracy.

Generate Podcast - raport, który można odsłuchać w drodze do pracy

Adobe Acrobat Podcast

Adobe idzie dalej i wprowadza funkcję, która przypomina ideę Google NotebookLM: Generate Podcast. Każdy dokument - raport, transkrypcja spotkania, stos e-maili, a nawet 500-stronicowy PDF od szefa - może zostać przekształcony w podcast.

Proces wygląda tak: wrzucacie materiały do PDF Space, prosicie asystenta AI o streszczenie w formie podcastu, a system generuje dialog dwóch prowadzących, którzy omawiają treść dokumentu. Można wybrać tryb Highlights (najważniejsze punkty) albo Deep dive (szczegółowa analiza).

Efektu można słuchać w samochodzie, na spacerze, podczas biegania czy na siłowni. W końcu nie każdy ma czas, by czytać 80-stronicowy raport, ale każdy może go wysłuchać w drodze na spotkanie.

Adobe korzysta tu z technologii Microsoftu (transkrypcja) i Google (generowanie głosu), choć firma sugeruje, że w przyszłości może to ulec zmianie.

Chat - edycja PDF-ów za pomocą zwykłych poleceń

Adobe Acrobat Chat

Edycja PDF-ów od zawsze była synonimem frustracji. Usunięcie strony? Szukanie opcji w menu. Zmiana tekstu? Zaznaczanie, klikanie, poprawianie. Adobe postanowiło to uprościć.

Nowa funkcja opierająca się o interfejs tekstowy pozwala wykonywać 12 typowych operacji na dokumencie za pomocą zwykłych poleceń tekstowych, np.:

  • Usuń strony 5-7
  • Usuń wszystkie komentarze
  • Zamień wszystkie ‘obniżki’ na ‘rabaty’
  • Dodaj e‑podpis
  • Dodaj hasło do dokumentu

AI wykonuje operacje natychmiast, a ulepszony panel pomocy potrafi krok po kroku wyjaśnić, co się dzieje i jak rozwiązać ewentualne problemy.

To brzmi banalnie, ale w praktyce może oszczędzić mnóstwo czasu - zwłaszcza w biurach, gdzie edycja PDF-ów to codzienność.

PDF Spaces - współpraca zespołowa, która tym razem ma mieć sens

Adobe Acrobat PDF Spaces

PDF Spaces to funkcja obecna w Acrobat Studio od sierpnia 2024 r., ale teraz Adobe znacząco ją rozbudowuje. To przestrzeń robocza, w której zespół może pracować na wspólnych dokumentach bez wysyłania ich mailem i bez chaosu wersji.

W PDF Space można:

  • dodawać pliki, 
  • zostawiać komentarze, 
  • zadawać pytania asystentowi AI, 
  • wyciągać insights z dokumentów, 
  • zarządzać uprawnieniami (reviewer, contributor, viewer).

To próba stworzenia Dokumentów Google dla PDF-ów - i trzeba przyznać, że wygląda to sensownie.

Nie jestem tylko pewien czy serio o to chodziło użytkownikom Acrobata i technologii PDF

Adobe udowadnia, że PDF nie musi być skostniałym formatem, który tylko otwieramy, przewijamy i zamykamy. W nowym wydaniu staje się platformą do współpracy, analizy i tworzenia treści - czymś znacznie bliższym nowoczesnym narzędziom pracy niż cyfrową kartką papieru. Generate Presentation, Generate Podcast, edycja przez chat i rozbudowane PDF Spaces tworzą ekosystem, który realnie zmienia sposób pracy z dokumentami.

Czy to rewolucja? 

Dla osób, które codziennie streszczają raporty, przygotowują prezentacje, analizują dokumenty i toną w PDF-ach - być może. To narzędzia, które potrafią skrócić wielogodzinne zadania do kilkunastu minut. Dla kogoś, kto otwiera PDF raz w miesiącu, żeby pobrać fakturę - niekoniecznie.

