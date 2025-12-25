Kark boli od grania? Pora na masaż z apką

Ładowanie...

Wróciłem niedawno do grania na komputerze, ale pojawił się pewien problem: jako że nie mam już 18 lat, tylko dwukrotnie tyle, po paru godzinach strzelania do demonów w Doomie The Dark Ages wszystko mnie boli. Na szczęście na takie problemy jest aplikacja - spięta ze sprytnymi gadżetami. Warto sprawić je sobie lub bliskim graczom, którzy skarżą się na ból szyi oraz pleców.

Masaż pleców i karku z aplikacją

Po osiągnięciu pewnego pułapu wieku nawet siedzenie przed ekranem w pozycji ergonomicznej to za mało, by uniknąć dolegliwości związanych z długotrwałym przebywaniem w pozycji siedzącej z nienaturalnie nachyloną szyją. Jeśli do tego wylewamy się z fotela, jest jeszcze gorzej. Wiem to po sobie! Wystarczy godzinka z myszką w dłoni, abym musiał rozprostować się oraz rozmasowywać sobie szyję.

Na szczęście w sukurs graczom idzie technologia, a pomocne mogą okazać się tutaj masażery do karku oraz elektrostymulatory. Te kierowane są do coraz szerszego grona osób - pomagają się zrelaksować, wzmacniają kondycję fizyczną, redukują spięcia mięśni oraz poprawiają krążenie. Impulsy elektryczne blokują sygnały bólowe i zmniejszając intensywność migren.

Produkty z tej kategorii ma w swojej ofercie firma SKG, światowy lider produkcji elektrostymulatorów oraz smart masażerów ciała wykorzystujących masaż fizyczny, prądy TENS/EMS i światło czerwone. W swoim portfolio ma rozwiązania idealne dla fanów gamingu, takie jak masażer pleców SKG W9 Pro czy masażer karku SKG G7 Pro-Fold.

SKG W9 Pro - masaż pleców z apką za 649 zł (taniej o 100,99 zł)

Pierwszym z produktów jest masażer pleców SKG W9 Pro, który przeceniony jest obecnie o ponad stówkę i kosztuje 649 zł. To połączenie masażera fizycznego z elektrostymulatorem TENS/EMS, który przyda się graczom, zwłaszcza tym żyjącym w ciągłym biegu. Ma składaną konstrukcję, więc można łatwo zmieścić go w szufladzie obok biurka i wyciągać z niej zawsze wtedy, gdy tylko poczujemy, że nasze ciało domaga się chwili wytchnienia.

SKW W9 Pro sprawdzi się przy tym nie tylko w domu, ale również w biurze i w podróży. 8 stalowych głowic w połączeniu z generowanym przez urządzenie ciepłem oraz delikatną elektrostymulacją rozluźniają napięte mięśnie odcinka lędźwiowego.

Typem masażu możemy zarządzać z poziomu aplikacji mobilnej SKG Health, a do wyboru jest 14 trybów i 9 stopni intensywności. Temperaturę gorącego kompresu również możemy zmieniać - do wyboru są trzy opcje: 38°C, 40°C lub 42°C. Do tego dochodzi czerwone światło o długości fali 630 nm, które stymuluje mikrokrążenie krwi, wpływając na szybszą regenerację uszkodzonych tkanek.

SKG G7 Pro-Fold - masaż karku z apką za 849 zł

Dla osób, którym doskwiera przede wszystkim ból karku i to nie tylko w domu, ale również poza nim, dobrym wyborem może okazać się masażer karku SKG G7 Pro-Fold, za którego płacimy obecnie 849 zł. Jest to niezwykle kompaktowym smart masażer, który można zabrać ze sobą wszędzie. Po złożeniu zajmuje na tyle mało miejsca, że zmieści się do małej podręcznej torebki, a waży jedynie 248 g.

SKG G7 Pro-Fold ma nowoczesny design i ofertuje 5 trybów masażu. Pozwala też wybrać 1 z 4 poziomów wibracji oraz 1 z 6 poziomów pulsacji. Cechuje się przy tym wysoką częstotliwością pulsacji na poziomie 6000 Hz, co oznacza, że dociera głęboko do warstw mięśniowych, zapewniając pełną regenerację. Również i w tym przypadku zastosowanie mają wspomniane wyżej technologie TENS i EMS.

Parametry takie jak rodzaj i poziom intensywności masażu można dostosować do własnych upodobań zarówno z pomocą interfejsu na urządzeniu, jak i aplikacji w telefonie. Z jej pomocą wybieramy również optymalną temperaturę kompresu cieplnego z zakresu 35-42°C oraz działanie światła czerwonego.

Piotr Grabiec 25.12.2025 08:10

