Chcą im postawić wiatraki. Mieszkańcy nie wiedzieli, bo... nie mają Facebooka

Można jednak zrozumieć tych, którzy poczuli, że coś dzieje się za ich plecami, kiedy nie zostali zaproszeni do rozmowy. W „Psychologii teorii spiskowych” Jan-Willem van Prooijen pisał, że ludzie są w stanie akceptować decyzje, które wydawały im się wcześniej niekorzystne, ale pod warunkiem, że są przekonani co do tego, że procedura ich podejmowania była sprawiedliwa.