O północy Polacy puszczą z dymem setki milionów złotych. Producenci zachwyceni, zwierzęta nie

Znacznie poważniejsze wydarzenia na świecie sprawiają, że porównywanie odgłosów petard i fajerwerków do wojennych wystrzałów jest nie na miejscu. Skojarzenie jest nieuprawnione, bo przesadzone, ale nie da się ukryć, że jest nieprzyjemnie. Nie można poczuć się bezpiecznie, kiedy idąc ulicą człowiek odruchowo się kuli, podobnie jak inni, bo ktoś przed momentem odpalił petardę. Co chwila ktoś nerwowo podskakuje, zatrzymuje się, szuka innej drogi, byleby tylko ominąć głupka, dla którego chwilowy rozbłysk i huk to świetna zabawa. Nie ma przecież co przesadzać – to tylko fajerwerki i to tylko petardy. Tradycja.