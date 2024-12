Ruszyła akcja "Kawa z mocą pomagania" – Circle K wspiera program przeciwdziałania zagrożeniom w Internecie

W Polsce narasta problem korzystania z urządzeń mobilnych przez dzieci. Służą one już nie tylko do nauki czy zabawy, ale również wtedy, gdy dzieci się nudzą lub dorośli nie mają czasu się nimi zaopiekować. Potwierdzają to najnowsze badania agencji SW RESEARCH, przeprowadzone na zlecenie Circle K na grupie ponad 600 dorosłych Polaków, z których wynika, że telefony czy tablety, stają się coraz poważniejszym problemem społecznym. Już ponad połowa osób biorących udział w badaniu stwierdziła, że ich dzieci korzystają z telefonów i tabletów codziennie (62% ankietowanych), a głównym celem korzystania z urządzeń ekranowych jest zabawa i odpoczynek (48,6%). Alarmujący wydaje się jednak fakt, że niemal co trzecia osoba wskazała telefon albo smartfon jako alternatywę wtedy, kiedy dziecko się nudzi (35%). Nie inaczej jest podczas podroży autem - już niemal co trzeci badany Polak wskazał, że jego dziecko regularnie korzysta z telefonu lub tabletu w trakcie jazdy samochodem.