Zarezerwuj czas na czwartek. Dowiesz się bardzo ważnych rzeczy o AI

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie Microsoft AI Tour Warsaw, które odbędzie się już 28 listopada. To bezpłatne, stacjonarne spotkanie dedykowane liderom biznesu, specjalistom w dziedzinie technologii, programistom oraz szeroko pojętej społeczności związanej z innowacjami. Wydarzenie to stanowi niepowtarzalną okazję do zapoznania się z najnowszymi technologiami i innowacjami Microsoft, które mogą znacząco zwiększyć możliwości uczestników oraz ich organizacji.