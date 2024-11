Co robi Polak w internecie? Gra, kupuje i ogląda filmy na potęgę

Polacy chętnie korzystają także z usług streamingowych i robią to co najmniej kilka razy w tygodniu (68% wskazań dla próby regionalnej oraz 73% wskazań dla ogólnopolskiej), przy czym nawet co trzeci badany przyznaje, że zagląda do tego typu serwisów codziennie. Najchętniej wybieraną platformą streamingową jest Netflix, który wyraźnie wyprzedza Disney Plus. Warto podkreślić, że w skali całego kraju zaledwie co czwarty respondent zadeklarował, że nie posiada konta na żadnej platformie streamingowej. Równie niski odsetek w ogóle nie gra w gry online. Większość Polaków systematycznie spędza wolny czas grając przez internet, a aż 40% przyznaje, że gra w gry online przynajmniej kilka razy w tygodniu.