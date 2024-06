Polacy przegrali pierwszy mecz na Euro 2024. Ty możesz zwyciężyć w EA Sport FC24 za darmo

Jak poinformował Microsoft, do popularnej subskrypcji już niebawem trafi najnowsza część piłkarskiej produkcji EA Sports FC 2024. To oczywiście bezpośrednia następczyni popularnej FIFY 2023, tyle że pod zmienioną nazwą (ze względu oczywiście na pieniądze). Produkcja trafi do abonamentu już w następny wtorek, czyli 25 czerwca, na wszystkie platformy – konsole Xbox (One, Series X|S), PC oraz w chmurze za sprawą xCloud.