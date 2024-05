Test robota kuchennego Bosch Serie 6 - bije od niego premium

W zestawie z wariantem MUMS6ZS38 jest też maszyna do mielenia (nie tylko) mięsa, niewymienione przeze mnie wcześniej mieszadło do białek, aż sześć różnych tarcz do okrywy szatkująco-krojącej, wspomniane końcówki do mieszania oraz zagniatania, wspomniany blender kielichowy oraz oczywiście pojemna misa 5,5 l w której można przerobić do 3,5 l ciasta za jednym razem. Ciekawe opcjonalne akcesoria do dokupienia to m.in. zestaw do makaronu oraz wyciskarka.