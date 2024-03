Facebook straszy, że użyje tego, żeby aktualności były lepsze. Szykuj się na spam

Meta jest w trakcie trzeciego etapu restrukturyzacji swojego systemu, którego celem jest walidacja technologii i jej implementacja w wielu produktach. Sukces tego etapu może doprowadzić do użycia jednego modelu sztucznej inteligencji do ulepszania rekomendacji w całym ekosystemie wideo Meta, co z kolei zwiększy ich angażujący charakter i trafność. Innymi słowy, sztuczna inteligencja będzie jeszcze lepiej dopasowywać wyświetlane treści do twoich preferencji.