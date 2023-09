Wojsko zgubiło samolot za 100 mln dol. Widziałeś? Zadzwoń

W niedzielę 17 września 2023 r. dwa myśliwce F-35B należące do eskadry szkoleniowej Piechoty Morskiej USA stacjonującej w Beaufort w Południowej Karolinie, wykonywały lot treningowy nad Charleston. Około godz. 14 czasu lokalnego jeden z pilotów zgłosił awarię i katapultował się z maszyny. Spadochron pilota otworzył się prawidłowo i wylądował on bezpiecznie w jednej z dzielnic Charleston. Został zabrany do szpitala w stabilnym stanie. Drugi pilot powrócił bezpiecznie do bazy.