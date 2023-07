Nowe słuchawki Xiaomi mają szansę podbić serca Polaków. Są naprawdę tanie

Pierwszym z listy są słuchawki Redmi Buds 4 Active. To tanie TWS-y, które powinny zaoferować naprawdę dużo w swojej cenie. Przede wszystkim mają dokanałową budowę oraz gumki, przez co podczas biegu nie powinny łatwo wypadać z naszych uszu. Jeśli chodzi zaś o specyfikację… to jest naprawdę dobrze.