Przed tym powiadomieniem w Google Chrome nie uciekniesz. Nadchodzi duża zmiana

Jednak nowe okienko „Ulepszona prywatność reklam w Chrome” wymusi na użytkowniku dostosowanie swoich preferencji co do reklam. Nie będzie możliwości jego wyłączenia przy pomocy krzyżyka - zamykanie karty czy nawet przeglądarki tutaj nie pomoże. Trzeba będzie zatwierdzić gotowe ustawienia zapewnione przez Google lub przejść do ustawień i dostosować opcje pod siebie.