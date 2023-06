Dobra promocja na weekend: Ubisoft+ na tydzień za darmo, nawet dla powracających

Francuska firma, która stoi za m.in. serią Assassin’s Creed i Far Cry również ma swoją subskrypcję, oferującą nielimitowany dostęp do gier - zupełnie jak Microsoft ze swoim Game Passem. Ubisoft+ od czasu do czasu jest uruchamiany zupełnie za darmo - ostatnio było to we wrześniu z miesięcznym dostępem. Tym razem okienko jest jednak otwarte znacznie krócej.