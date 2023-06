Ale serio aż 14? No to trzymajcie się, bo znajdziecie tam metalowy trymer, metalowy trymer do modelowania, precyzyjną golarkę, trymer do włosów w nosie i uszach, golarkę do ciała z nasadką zabezpieczającą, regulowaną nasadkę do brody 3–7 mm, dwie nasadki do zarostu, trzy nasadki do włosów i dwie nasadki do ciała. Z recenzją Philips Multigroom MG7745/15 możecie się oczywiście zapoznać na naszych łamach.