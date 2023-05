Transformacja cyfrowa Europy: kwanty

Zacznijmy od początku, czyli od myślowego eksperymentu Schrödingera – kota w pudełku, będącego w tym samym momencie w dwóch stanach. Jak to możliwe? No właśnie, tu zaczyna się paradoks kwantów. W pudełku umieszczono pojedynczy atom promieniotwórczego pierwiastka oraz czujnik potrafiący wykryć, czy atom wyemitował cząstkę promieniowania jonizującego. Jeśli tak, to mechanizm uwalnia trujący gaz. Do tego właśnie pudełka trafia nasz kot i tu zaczyna się coś co nie do końca może się mieścić w głowie. Niby szansa na przeżycie zwierzęcia to 50%, ale nie gdy zaczniemy traktować sytuację w ujęciu kwantowym! Kot będzie bowiem w tym samym momencie we wszystkich możliwych stanach – będzie w superpozycji, a tym samym żywy i martwy jednocześnie. Brzmi jak magia? A to tylko – lub aż – kwanty.