Apple Watch Series 9 z nowym procesorem? Plotki mówią o chipie z iPhone'a

Mam dla was zadanie: wymieńcie trzy nowe funkcje, które zostały wprowadzone w ostatnich dwóch lub trzech generacjach Apple Watcha. Nie, większy ekran się nie liczy. Nie wiecie? Ja też nie wiem, szczerze mówiąc. Jedyną naprawdę dużą nowością, która pojawiła się w ostatnich latach, jest Apple Watch Ultra, który wywołał pewne poruszenie.



Wszystko pięknie, ale co z kolejnymi modelami z podstawowej serii Apple Watch? Nadal będą otrzymywać regularne odświeżenia, jak co roku. Tym razem będzie to...