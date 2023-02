Wideo dnia: Tak wygląda podróż w głąb Lodowca Zagłady. Naukowcy nie mają dobrych wieści

Lodowiec Zagłady to medialna nazwa nadana lodowcowi Thwaites, który stanowi część lądolodu Antarktydy Zachodniej. Nazwa ta ma zresztą swoje uzasadnienie. Zmiany klimatyczne oraz wzrost średnich temperatur powietrza, oraz wód na powierzchni Ziemi prowadzi do jego stopniowego rozpadu. Kiedy Thwaites oddzieli się od Antarktydy, a następnie roztopi, spowoduje wzrost poziomu mórz i oceanów o nawet 65 cm, a to już poważny problem.