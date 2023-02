Łaziki marsjańskie nie potrafią znaleźć śladów życia nawet na Ziemi. O tych na Marsie możemy zapomnieć

Jeżeli odczuwacie teraz zawód, to spójrzcie na to w inny sposób. Gdyby łaziki z łatwością odkrywały życie na pustyni Atacama, a na Marsie nie widziałyby nic, to byłby to faktycznie dowód na to, że Mars to tylko sucha, bezduszna kula piachu. Skoro jednak łaziki nie widzą życia ani na Marsie, ani na Ziemi, to… życie na Marsie wciąż może istnieć, może wręcz siedzieć na samym łaziku, choć on nie jest w stanie go wykryć. To oznacza jedno: o tym, czy życie na Marsie jest dowiemy się więcej dopiero wtedy, kiedy pobrane przez łazik Perseverance próbki przylecą na Ziemię i trafią do dużych, specjalnie do tego przygotowanych laboratoriów. Być może czeka nas jednak jakieś zaskoczenie.