Tak wygląda natura w obiektywie zwycięzców National Geographic Pictures of the Year 2022. Oto najlepsze zdjęcia

„Godziny obserwacji ich wzorców i zachowań pomogły mi uchwycić takie momenty” - mówi fotograf. „Na przykład, gdy bielik przeciąga łososia do suchego miejsca, inne orły w okolicy nieuchronnie lecą tam, by upomnieć się o swój udział, a to prowadzi do chaotycznej akcji. Wydaje się, że orły mają też swoje ulubione miejsca do spędzania czasu i zazwyczaj dochodzi do zamieszania, gdy ptak chce zająć już zajęte miejsce. To zdjęcie zostało zrobione podczas jednej z takich sytuacji".



Fotograf wykonał je profesjonalnym sprzętem: Sony A1 oraz teleobiektywem Sony FE 600 mm f/4 GM OSS. Wartość tego zestawu to ok. 95 tys. zł!