Puma pasmem porażek. Niemieckie transportery właśnie się skompromitowały

Puma to gąsienicowy bojowy wóz piechoty opracowany i wyprodukowany przez Krauss-Maffei Wegmann (KMW) i Rheinmetall Landsysteme GmbH (RLS). Do sierpnia 2021 r. wyprodukowano 350 pojazdów. Są uzbrojone w 30 mm armatę i pociski przeciwpancerne Spike. Weszły do służby w 2015 r.