Golarka Braun Series 7 to miły prezent pod choinkę

Braun Series 7 współpracuje z nakładkami EasyClick, dzięki który łatwo i wygodnie można zmienić charakter urządzenia. Dostępne są końcówki takie jak trymer do brody (od 0,5 do 7 mm), trymer do stylizacji kilkudniowego zarostu (od 0,25 do 2,3 mm), golarka do ciała oraz szczoteczka do oczyszczania twarzy.