Sprzęt Xiaomi na Black Friday. Top 5 najlepszych promocji

Xiaomi Redmi Note 11 to świetny wstęp do świata chińskiego producenta. Za niewielką cenę dostajemy wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,43” i częstotliwości odświeżania 90 Hz i rozdzielczości FullHD+. Oprócz tego znajdziemy tutaj głośniki stereo i wejście słuchawkowe. Xiaomi Redmi Note 11 ma czytnik linii papilarnych na krawędzi wyświetlacza, co jest dosyć niecodziennym rozwiązaniem. Pojemność akumulatora to 5000 mAh, naładujemy go z mocą 33 W. Procesor to dobrze znany Snapdragon 680.