Oficjalna cena PlayStation VR2. Jest drogo? Tak. Jest tanio? Tak

Na skutek śmieciowej siły nabywczej naszej waluty, portfele polskich graczy świecą pustkami. Najpierw tracimy na relacji euro do dolara, a następnie złotówki do euro. Doskonale odzwierciedla to nowy kalkulator cenowy gier na Steam, sugerujący wydawcom podniesienie cen aż o 50 złotych, o ile chcą zarabiać tyle samo dolarów, co przed pogrążeniem złotówki przez nieodpowiedzialnych rządzących.