Nie wszystkie rowery elektryczne z Chin są takie same. ADO zainwestowało miliony, żebyś wiedział, co kupujesz

ADO najwyraźniej ma tego świadomość, bo testów związanych z akumulatorami ma w swojej gamie cały szereg. Osobno testowane są m.in. bardzo niskie (-20 stopni Celsjusza) i ekstremalnie wysokie (55 stopni) temperatury otoczenia, a podczas weryfikacji monitorowane jest chociażby to, czy proces ładowania i rozładowywania przebiega poprawnie, a także to, czy sam czujnik temperatury działa prawidłowo.



W sumie testów akumulatora jest aż 12 i zajmują one pełnych 8 godzin. Jeśli zakończą się sukcesem, montowane jest dodatkowe zabezpieczenie i rowery są gotowe do wysyłki, jeśli chodzi o źródło napędu.