Microsoft i Samsung gonią Apple. Odkryli nową funkcję

Od lat z zazdrością patrzyłem na użytkowników MacBooków, którzy z poziomu komputera mogli włączyć mobilny router na swoim telefonie z jabłkiem. Takie drobne ułatwienia sprawiają, że ekosystem Apple, czy też jak określa go mój redakcyjny kolega Łukasz Kotkowski - złota klatka, jest niezwykle atrakcyjny z punktu widzenia zwykłego użytkownika. Rzeczy po prostu się dzieją i działają. Ale teraz my, windowsiarze będziemy mieć to samo.