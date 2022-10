Cenniejszy niż złoto. Czym są inkluzje w bursztynie i dlaczego dinozaury mają lepiej niż owady?

Jednym przykładów tego jest niedawne odkrycie nowego gatunku mrówki w bursztynie pochodzącym z Etiopii. Początkowe porównania anatomiczne inkluzji do znanych entomologii gatunków, doprowadziły naukowców do hipotezy, że zatopione w żywicy owady należały do gatunku Aneuretinae, niemal wymarłej podrodziny mrówek znanej dotychczas jedynie ze skamielin i jednego żyjącego gatunku ze Sri Lanki. Dzięki metodzie zwanej synchrotronową tomografią mikrokomputerową, naukowcy doszli do wniosku, że mają do czynienia z zupełnie nowym, dotychczas nieopisanym gatunkiem. Zespół nadał nowoodkrytemu, wymarłemu gatunkowi nazwę †Desyopone hereon gen. et sp. nov.