Szkoci biją rekord na środku morza. Polacy powinni wziąć przykład

Turbiny przytwierdzone są do dna morskiego znajdującego się na głębokości 59 metrów. Docelowo, cała farma ma produkować 5 terawatogodzin energii rocznie. A nie jest to nawet największa szkocka farma wiatrowa, znajduje się na drugim miejscu na podium. Szkocja czerpie na dziś 1,9 gigawata energii z wiatru. Do 2030 r. ma to być już 11 GW. Raptem w poniedziałek tamtejsze władze zatwierdziły budowę trzech kolejnych farm, które - gdy zostaną ukończone - będą zapewniać 2,8 GW energii.