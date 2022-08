Celebryci są tak bezczelni, że trzeba im betonować dołki na polu golfowym

Nawet jeżeli spróbuję uwierzyć w dobre intencje gwiazd – "och, nie wiedzieliśmy, gapy z nas, na pewno się poprawimy" – to jednak znowu dostajemy dowód na to, że niektórzy uważają, że mogą więcej. Bo mogą. Skoro gwiazdy latają i trują planetę, to dlaczego pan aktor czy sportowiec miałby nie nawodnić swojego wielkiego trawnika? On ma potrzeby i wymagające rośliny, nie to, co przeciętny mieszkaniec i jego śmieszny ogródek.