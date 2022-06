Samsung The Freestyle na pewno nie jest projektorem dla najbardziej wymagających użytkowników. To raczej sprzęt dla fana nowych technologii i zwykłego Kowalskiego, który chciałby oglądać wieczorem w domowym zaciszu filmy w warunkach niemalże kinowych. Przeszkodą do popularyzacji tego pomysłu jest z pewnością cena ustalona na poziomie 4999 zł. To spory wydatek, ale mam nadzieję, że The Freestyle to dopiero początek nowego rozdania