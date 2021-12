Jeżeli pandemia zmieniła coś na lepsze, to właśnie zakupy online. W 2021 r. wiele się zmieniło

We wszystkich ubiegłych latach moje zakupy świąteczne wyglądały podobnie. Za każdym razem udawałem się do fizycznych sklepów, żeby poszukać inspiracji, sprawdzić coś na żywo, wybrać i kupić. Do tego jakąść część zakupów zamawiałem online. W tym roku było inaczej, bo po raz pierwszy kupiłem online zupełnie wszystko.