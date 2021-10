Inwestujesz w kampanię na Black Friday? Zadbaj o infrastrukturę, zanim wyrzucisz pieniądze w błoto

Dotąd mówiąc o Black Friday i Cyber Monday mieliśmy na uwadze dwa ważne dni dla każdego sprzedawcy. Pandemia i masowa migracja sklepów do sieci sprawiły, iż w tym roku o uwagę klientów zabiegać będzie znacznie więcej podmiotów niż miało to miejsce wcześniej. To oznacza, że o niedostępności sklepu nie może być mowy, a każda minuta przestoju może kosztować e-sklepy krocie. Ciekawe jest również to, że e-commercy nie będą czekać na te dwa dni, lecz rozpoczną wyprzedaże znacznie wcześniej, prowadząc swoje kampanie tak, aby z jednej strony zdywersyfikować ruch klientów na stronie, poszerzyć okno promocyjnych sprzedaży i zmaksymalizować sprzedaż ostatniego dnia, kiedy to w ofercie pojawią się „okazyjne perełki”. Mając to na uwadze, z punktu widzenia infrastruktury IT, koniec listopada wymaga skalowalnych rozwiązań chmury obliczeniowej, dostępnych w elastycznym modelu rozliczeniowym, w atrakcyjnej cenie, a ponadto bezpiecznych sieciowo (anty DDoS i duża przepustowość) w celu ochrony przed nieuczciwymi praktykami konkurencji

– mówi Tomasz Sobol, Product Cloud Manager OVHcloud.