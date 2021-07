NFT Legii Warszawa na sprzedaż. Będzie można kupić sobie piłkarza

Co to jest NFT? Szerszy materiał na temat nowej technologii opracował ostatnio Marcin – gorąco zachęcam do lektury. W dużym skrócie: to mechanizm zapewniający unikatowość cyfrowego dzieła. To swoisty niepodrabialny certyfikat autentyczności, dzięki któremu można odróżnić oryginał cyfrowego dzieła od jego kopii.