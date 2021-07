Allegro daje nową okazję, by kupować taniej. Sprzedawcy będą rozdawać kupony rabatowe

Kupony na Allegro możecie znać już od kwietnia, ale teraz pojawia się ważna nowość. Każdy sprzedawca będzie mógł utworzyć własny kupon, by zachęcić klientów do zakupów.

Od kwietnia 2021 r. na Allegro funkcjonują kupony. Oferty z kuponami możemy poznać po tym, że mają stosowną zieloną ikonkę. Jak użytkownicy, możemy odebrać taki kupon, a następnie wykorzystać go w kompatybilnej ofercie, obniżając tym samym koszt zakupu.

Ktoś zapyta, czy nie lepiej po prostu obniżyć cenę w sklepie, zamiast używać dodatkowego narzędzia wymagającego znajomości meandrów Allegro. Ja odpowiem: nie wiem. Z jednej strony klienci lubią obniżać wartość zakupów kuponami, co widać nie tylko na Allegro, ale też np. w Aliexpress i pokrewnych serwisach. Z drugiej strony nadal będzie obowiązywała stara jak świat zasada pt. Cena Czyni Cuda. Jeżeli na liście ofert tańsza oferta bez kuponu wyświetli się wyżej, to taki sprzedawca będzie miał większą szansę na sprzedaż.

Z punktu widzenia użytkownika zmienia się to, że kuponów będzie więcej.

Same kupony to już kolejny, obok monet, mechanizm obniżania końcowej ceny. Monety można zbierać, kupując produkty biorące udział w programie. Poznamy je po symbolu monety obok oferty, a po zakupie pewna pula monet powiększy nasze konto. Następnie monety można wykorzystać do obniżenia ceny lub… wygenerowania kuponu zniżkowego.