Tego się nie spodziewałem. Kilka tygodni temu CIA opublikowało wszystkie swoje dokumenty archiwalne dotyczące spotkań z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi. W końcu ludzie poszukujący dowodów na wizyty obcych na Ziemi mieli co czytać. Wśród nich nie zabrakło miłośników statystyki.

Pytanie o to, czy UFO to obce cywilizacje jest już nudne. Są ciekawsze

I tak redaktorzy z portalu PsychicWorld.com postanowili sprawdzić, jak czasowo wypadają wizyty UFO w poszczególnych krajach, skąd szybko znikają, a gdzie lubią sobie zostają na nieco dłużej. Być może na Ziemię przylatują redaktorzy galaktycznego katalogu turystycznego sprawdzający „ciekawe miejsca do odwiedzenia na Ziemi”.

Najdłuższy pobyt

Okazuje się, że przedstawiciele obcych cywilizacji nie różnią się od nas tak bardzo, jak mogło nam się wydawać. Najdłuższe wizyty UFO w Europie zanotowano w Monako, gdzie przeciętnie latający spodek/cygaro/punkt świetlny goszczą nawet 45 minut. Dokumenty ujawnione przez CIA mówią o czterech wizytach UFO nad terytorium Monako. Drugie miejsce na tej liście zajmuje Liechtenstein, gdzie obcy pozostają na całe trzydzieści dziewięć minut. Tutaj jednak warto zauważyć, że choć wizyty są krótsze niż w Monako, to jednak w Liechtensteinie pojawia się więcej pozaziemskich gości - dokumenty mówią o dwunastu przypadkach. Czy zatem na trzecim miejscu jest Andora? Nic z tego! Kolejne kraje to Łotwa i Ukraina, w których UFO zatrzymuje się przeciętnie na 24 i 22 minuty.

Najczęstsze wizyty UFO

Długość pobytu to tylko jeden czynnik istotny w turystyce. Drugim, równie ważnym, jest sama liczba wizyt. Co z tego, że przeciętny pobyt w hotelu będzie wynosił 365 dni, skoro w tym czasie hotel odwiedzi tylko jeden turysta? Aby biznes turystyczny prosperował, przez hotele powinny przewijać się istne tłumy (no może nie w czasach pandemii).

Przedstawiciele obcych cywilizacji na cel swoich wakacji/wojaży wybierają chętnie Irlandię. Dokumenty mówią o aż 105 różnych przypadkach dostrzeżenia UFO przez mieszkańców tego kraju (średnia długość wizyty to jednak tylko 13 minut). Na drugim miejscu rankingu znalazła się Francja z 71 przypadkami (6 minut), a na trzecim Hiszpania z jednym przypadkiem mniej (12 minut).

Czy Polska podoba się międzygwiezdnym podróżnikom?

Nie jest najgorzej, ale też ewidentnie mamy jeszcze wiele do poprawy. Na 48 krajów ujętych w zestawieniu Polska zajmuje 15 miejsce pod względem liczby wizyt. W dokumentach CIA figurują informacje o 26 wizytach latających spodków. Drobnym pocieszeniem może być fakt, że jeżeli ktoś już do nas przyleci to nie ucieka tak szybko. Z przeciętną długością pobytu rzędu 21 minut znaleźliśmy się na szóstym miejscu ex aequo z Grecją, Włochami i Bułgarią. Ewidentnie zatem coś robimy dobrze.

A tak na serio, wszystkie powyższe dane pochodzą z National UFO Reporting Centre State Report Index i dotyczą zarejestrowanych zdarzeń, w których obserwowano niezidentyfikowane obiekty latające. W żadnym z dokumentów nie ma mowy o tym, czym jest niezidentyfikowany obiekt latający, bowiem każdy taki obiekt... nie został zidentyfikowany. W żadnym z dokumentów nie było mowy o obcej cywilizacji. W powyższym tekście obce cywilizacje zostały wykorzystane do nadania bezdusznym liczbom charakteru.