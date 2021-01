Ten telefon kupią wszyscy twoi znajomi. Nadchodzi Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Smartfony z serii Redmi Note to jedne z najlepszych urządzeń w swojej klasie. Poznaliśmy pierwsze szczegóły dotyczące najnowszego z nich, nadchodzącego Redmi Note 10 Pro.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro od dnia premiery zbiera najwyższe noty od użytkowników i recenzentów. Ma tak niewiele wad jak na telefon za 1000 zł, że trudno się dziwić, iż podbija serca konsumentów i jest spore prawdopodobieństwo, że ma go w kieszeni wielu twoich znajomych. Redmi Note 10 Pro nie będzie miał zatem łatwego zadania - musi przeskoczyć poprzeczkę, którą bardzo wysoko zawiesił jego poprzednik.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro - co o nim wiemy?

Pierwsze nieoficjalne informacje na temat nadchodzącego smartfona pojawiły się na Telegramie, w grupie XiaomiUI.

Dowiadujemy się z nich kilku ciekawych rzeczy. Pierwsza to zastosowany wyświetlacz, który nadal będzie wykonany w technologii IPS LCD, jak w Redmi Note 9 Pro, lecz tym razem prawdopodobnie będzie oferował adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 120 Hz.

Akumulator marginalnie urośnie (z 5020 mAh do 5050 mAh), ale nie zmienią się za to aparaty: w dalszym ciągu sensor główny ma mieć 64 Mpix, a do tego dostaniemy do dyspozycji sensory z obiektywami ultrawide i macro, jak również sensor głębi.

Ciekawa jest natomiast informacja odnośnie zastosowanego procesora. Ma to być Qualcomm Snapdragon 732G, następca modelu 720 z Redmi Note 9 Pro. Rzecz o tyle interesująca, iż powyższy procesor nie wspiera łączności 5G, co może oznaczać dwie rzeczy: albo Xiaomi jeszcze w tym roku rezygnuje z oferowania łączności 5G w swoich budżetowych modelach, albo Xiaomi Redmi Note 10 Pro będzie miał jeszcze odrębny wariant opatrzony dopiskiem „5G”, w którym drzemał będzie inny procesor: np. Snapdragon 750.

Niestety póki co nie znamy większej liczby szczegółów.

Wielką niewiadomą pozostaje też wygląd urządzenia, choć tu raczej nie ma co spodziewać się rewolucji. Więcej dowiemy się w miarę jak zbliżać się będzie premiera urządzenia. Jeśli Xiaomi będzie się trzymać ubiegłorocznego rozkładu premier, Xiaomi Redmi Note 10 Pro zadebiutuje w połowie marca, zaś do Polski trafi w okolicach maja.