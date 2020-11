Nie taki diabeł straszny, jak go malują. iPhone 12 Pro Max — pierwsze wrażenia

iPhone 12 Pro Max jest już od rana w naszych rękach i ledwie się w nich mieści, a kilka razy z nich niemalże wypadł. Jak poza tym wypada największy tegoroczny telefon Apple’a? Sprawdziliśmy to.

W naszej redakcji pojawiły się już wszystkie nowe telefony Apple’a. Trzy tygodnie temu odebraliśmy iPhone’a 12 oraz iPhone’a 12 Pro z 6,1-calowymi wyświetlaczami, a dzisiaj dołączyły do nich dwa kolejne. Są nimi malutki, bo jedynie 5,4-calowy redakcyjny iPhone 12 mini oraz ogromny, bo aż 6,7-calowy bydlak, czyli mój prywatny iPhone 12 Pro Max.

Przyznam przy tym, że z początku wcale nie planowałem tego zakupu, a na chwilę przed premierą nowych smartfonów firmy Tima Cooka byłem w zasadzie pewien, że kupię iPhone’a 12 Pro, skoro wcześniej korzystałem z iPhone’a 11 Pro. W trakcie konferencji uznałem jednak, że wyboru będę dokonywał pomiędzy najmniejszym a największym modelem, ale to nadal nie był koniec moich rozterek. Mój wybór padł w końcu na iPhone’a 12 Pro Max ze względu na aparat.

iPhone 12 Pro Max i iPhone 12 mini.

Po tych kilku godzinach, które z iPhone’em 12 Pro Max wspólnie spędziliśmy, niczego nie żałuję.

Urządzenie jest ogromne, a obsługiwanie go za pomocą jednej dłoni jest niewygodne, ale jednocześnie jest nieco lepiej niż się spodziewałem (a właściwie obawiałem). iPhone 12 Pro Max mieści się do kieszeni jeansów i nie wbija mi się w ciało, gdy siedzę przy biurku.

Myślę też, że czuję dość pewnie chwytam iPhone’a 12 Pro Max, dzięki temu, że podobnie jak trzy pozostałe modele ma kanciaste i płaskie ramki. Opieram go sobie tak jak poprzednie modele telefonu dolną krawędzią obudowy o mały palec, a palec wskazujący wędruje w stronę wystającej znacznie bardziej niż w pozostałych trzech tegorocznych iPhone’ach wyspy aparatu.

iPhone 12 Pro Max mieści się w ręku, ale z trudem.

Aparat jest jak na razie dla mnie wielką niewiadomą w iPhonie 12 Pro Max.

Nie przeczę, że zainteresowałem się tym modelem głównie ze względu na aparat, który ma, przynajmniej na papierze, nieco lepszy aparat niż iPhone 12 Pro. Wydając ponad 5 tys. zł na telefon z iOS-em chciałbym, aby robił jak najlepsze zdjęcia. Jak na razie diametralnej różnicy nie widać, a zanim będziemy mogli sami go porządnie przetestować, musi minąć nieco czasu.

Dlaczego? Powód jest prozaiczny — w chwili, gdy piszę te słowa, od odbioru telefonu z salonu Orange’a dopiero minęło kilka godzin. Zrobiliśmy już kilka przykładowych zdjęć zarówno wszystkimi nowymi iPhone’ami, jak topowymi smartfonach z Androidem, ale za dnia różnice pomiędzy nimi wcale nie są dramatyczne, a na warunki nocne musimy, tak po prostu, poczekać.

Na test aparatów w iPhonie 12 Pro Max jeszcze musimy poczekać.

Aparatom w iPhone’ach z 2020 r. poświęcimy osobne materiały.

Już teraz jednak widzimy, że nowy topowy telefon Apple’a robi może nie tyle lepsze, ile nieco inne zdjęcia niż pozostałe trzy modele. W przypadku zdjęć typu makro otrzymujemy mocniejsze soczewkowe rozmycie tła bez użycia trybu portretowego za sprawą większej matrycy, a do 2,5-krotnego zoomu będę musiał się jeszcze przyzwyczaić.

Przyzwyczajenia będzie wymagał też interfejs, bo tak jak przyciski nawigacyjne i inne stałe elementy interfejsu są identycznej wielkości, gdy porównać ze sobą iPhone’a 12 Pro Max z 6,1-calowymi telefonami Apple’a, tak większa powierzchnia pozwala wyświetlić więcej treści — zdjęcia są większe, na listach jest więcej dłuższych wierszy itp.

Miło w iPhonie 12 Pro Max zaskoczył akumulator.

Sporym plusem jest też to, że w iPhonie 12 Pro Max nie straszy notch.

Co prawda notch ma te same wymiary jak w iPhonie 12 mini, ale na tle znacznie dłuższej górnej krawędzi wydaje się mniejszy. Na uwagę zasługują też inne zaokrąglenia w rogach ekranu — gdy się im przyjrzałem, to się okazało, że mają większy promień niż w przypadku pozostałych modeli. Mam przy tym nadzieję, że iPhone 12 Pro Max miło mnie zaskoczy, jeśli chodzi o… akumulator.

iPhone 11 Pro po roku powoli zaczął niedomagać i zdarzało się, ze trzeba było go ładować w ciągu dnia, z kolei iPhone 12 już na starcie oferuje mniej-więcej taki sam czas pracy jak zeszłoroczny 5,8-calowy model. Z tego powodu nadzieję, że tegoroczny 6,7-calowy iPhone 12 Pro Max z ogniwem o pojemności 3687 mAh da mi wreszcie nieco oddechu.