CitiBank Handlowy rezygnuje z kodów SMS. Nie wszyscy klienci się ucieszą

W tej sprawie skontaktował się z nami nasz czytelnik Michał. Wczoraj otrzymał on maila od CitiBanku, w którym został poinformowany o zmianie sposobu autoryzacji transakcji internetowych. Autoryzacja kodem SMS nie będzie dostępna dla wszystkich płatności dokonywanych w sieci.

Chodzi o ten fragment pisma, które bank przesyła do swoich klientów:

Płatności za zakupy w internecie – od 1.12.2020 dla części tych transakcji autoryzacja mobilna z użyciem powiadomień Push będzie jedyną możliwością uwierzytelnienia. Pozostała część transakcji nadal będzie mogła być autoryzowana kodem z SMS, jednak docelowo wszystkie płatności internetowe będą wymagały autoryzacji z wykorzystaniem powiadomień Push.

Innymi słowy: inne sposoby autoryzacji płatności dokonywanych w sieci przez klientów CitiBanku Handlowego nie będą możliwe

Oznacza to, że jeśli ktoś korzysta z weryfikacji za pośrednictwem kodów otrzymywanych w wiadomościach SMS, już wkrótce będzie musiał zmienić swoje nawyki, zainstalować oficjalną aplikację bankową i zacząć z niej korzystać.

Powiedzmy, że większość klientów CitiBanku z powodu tej zmiany wzruszy ramionami, zastosuje się do wprowadzonych zmian i zacznie korzystać z powiadomień Push. Na pewno jednak nie będą to wszyscy klienci. Nasz czytelnik Michał na przykład pisze tak:

— Nie korzystam z aplikacji bankowej, robię to świadomie z wyboru. Mało tego, bardzo często używam starej Nokii E6 jako telefonu i siłą rzeczy nie zainstaluję na niej żadnej nowej aplikacji.

No i co teraz? Janie wyobrażam sobie, żeby bank, którego jestem klientem, nagle zrezygnował z autoryzacji płatności za pośrednictwem SMS-ów. Chociażby dlatego, że często przekładam swoją kartę SIM do różnych smartfonów i nie instaluję na każdym z nich aplikacji bankowej. Dlatego bardzo dobrze korzysta mi się z autoryzacji za pomocą SMS-ów.

Do tego autoryzacja SMS-ami jest na swój sposób przypisana do karty SIM, a nie do telefonu. Powiedzmy na przykład, że nasz telefon ulegnie jakiemuś poważnemu uszkodzeniu podczas urlopu w jakimś odległym kraju, a my akurat wtedy będziemy chcieli doładować sobie nasze konto walutowe. Przy włączonej autoryzacji za pośrednictwem aplikacji bankowej obejście tego problemu będzie o wiele trudniejsze, niż przerzucenie naszej karty SIM do dowolnego, najtańszego feature phone'a i odczytanie kodu z wiadomości SMS.

Być może jednak się mylę i CitiBank przed zdecydowaniem się na wprowadzenie tej zmiany dokładnie wybadał rynek i uznał, że tak będzie dobrze. Kontakt z biurem prasowym banku pozostaje jednak jak na razie bez odpowiedzi. Jak tylko uzyskamy oficjalny komentarz w tej sprawie, tekst zostanie zaktualizowany.