Polscy gracze znajdujący się na liście mailingowej Sony otrzymują od wczoraj nowe wiadomości reklamujące PlayStation 5. Konsola doczekała się odświeżonej witryny produktowej, informującej o takich możliwościach jak gra w rozdzielczości 8K lub w 120 klatkach na sekundę.

Oficjalna polska witryna poświęcona PlayStation 5 wystartowała już w lutym 2020 r. Czyli jeszcze przed tym, jak poznaliśmy wygląd konsoli. Teraz strona WWW została zaktualizowana o nowe informacje. SIEP podkreśla moc obliczeniową nadchodzącej platformy do gier wideo, a także przypomina o własnych produkcjach na wyłączność. Jednocześnie umocniony został slogan reklamowy PS5: Play has no limits.

PlayStation 5 pozwoli grać w rozdzielczości 8K lub w 120 klatkach na sekundę.

Odświeżona witryna PS5 została poszerzona o sekcję poświęconą mocy konsoli. Sony chwali się, że PlayStation 5 będzie wspierać symulację indywidualnych promieni świetlnych, powszechnie znanych jako ray tracing. Maszyna ma się świetnie dogadywać z telewizorami 4K, a także ekranami HDR. Z kolei wyjście HDMI 2.1 pozwoli na znacznie, znacznie więcej niż obsługę formatu 2160p.

Sony pisze otwarcie o rozgrywce w formacie 8K: "Konsole PS5 obsługują wyjście obrazu 8K, które umożliwia grę w rozdzielczości nawet 4320p.“ Jednocześnie SIEP przypomina, iż PlayStation 5 zaoferuje wymagającym użytkownikom rozgrywkę w 120 klatkach na sekundę. To parametr, o jakim posiadacze PS4 mogą wyłącznie pomarzyć, z zazdrością spoglądając w kierunku komputerów osobistych.

Spokojnie z tym 8K i 120 FPS…

Trzeba zaznaczyć, że rozgrywka w formacie 4320p to górna granica technicznych możliwości gniazda HDMI nowej konsoli. Standard 8K nie zostanie osiągnięty w znamienitej większości tytułów. Jeśli na PS5 pojawią się natywne gry 4320p, najprawdopodobniej będą to tytuły z prostą oprawą wizualną lub remastery starszych produkcji. Skyrim w 8K? To wcale nie jest wykluczone. Tytuł już na PS4 Pro działa w pełnym natywnym 4K.

Podobnie wygląda sytuacja z 120 klatkami na sekundę. Mało który tytuł zaoferuje tak gigantyczną płynność i dynamikę rozgrywki. Docelowym standardem (i tak wyśrubowanym oraz problematycznym do osiągnięcia przez deweloperów) jest rozgrywka w natywnym formacie 4K, ze stałymi 60 klatkami na sekundę.

Tutaj pojawia się ciekawa alternatywa: gdyby obniżyć rozdzielczość wielu tytułów do standardu FHD lub QHD, wcześniej wspomniane 120 klatek staje się jak najbardziej osiągalne. W ten sposób wiele sieciowych strzelanin - Fortnite, Rainbow Six Siege, Call of Duty Warzone czy Apex Legends - mogłoby oferować rozgrywkę w 120 fps. Z kolei jeśli mam do wyboru wyższą rozdzielczość lub wyższy klatkarz, zawsze wybiorę drugi parametr. Płynność rozgrywki to dla mnie absolutna wartość nadrzędna.

Audio 3D od Sony może być killerem na scenie dźwiękowej.

Oficjalna witryna PlayStation 5 przypomina o wykorzystaniu autorskiej technologii dźwięku przestrzennego: Tempest 3D AudioTech. Architekci konsoli przyznają, że podczas projektowania PS4 przespali dźwiękową rewolucję, co chcą teraz nadrobić ze zdwojoną siłą. Tempest ma z kolei oferować doznania bijące na głowę takie standardy jak DTS:X czy Dolby Digital.

Jak sugeruje grafika na oficjalnej witrynie PS5, jednym z pierwszych tytułów wykorzystujących Tempest 3D AudioTech będzie Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Co najlepsze, dzięki dedykowanemu czipowi audio w samej konsoli, nie musimy kupować nowych słuchawek by doświadczyć cyfrowego dźwięku przestrzennego. Niezwykle ciekawy jest również fakt, że posiadacze PS5 otrzymają pięć profili dźwiękowych, pośród których dopasują parametry osłuchu przestrzennego do własnej specyfiki.

Dwie największe tajemnice PlayStation 5 pozostają nieodkryte.

W dalszym ciągu nie znamy dokładnej daty premiery urządzenia ani jego przybliżonej ceny. W kuluarach najczęściej wspomina się o kwocie 599 dolarów za wersję z napędem optycznym. Wciąż jednak czekamy na oficjalne potwierdzenie tej sumy przez Sony. Może to nastąpić już niebawem, ponieważ możliwość składania zamówień przedpremierowych na PS5 ma się rozpocząć lada dzień.

Jeśli jednak jesteście naprawdę dociekliwi, to powstały matematyczne wyliczenia przybliżające, kiedy poznamy cenę PlayStation 5.