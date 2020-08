Liczni użytkownicy Windowsa 10 donoszą o problemach ze swoimi komputerami po zastosowaniu najnowszych aktualizacji. Sierpniowy zestaw poprawek ma prawo wkurzyć co poniektórych.

Łatka oznaczona jako KB4566782 w teorii powinna być niezwłocznie zastosowana – podobnie jak wszystkie aktualizacje serwisowe. Usuwa istotne luki w zabezpieczeniach systemu i Microsoft Office, a także niedoróbki w mechanizmach uwierzytelniania użytkownika oraz lepiej zabezpiecza interfejsy sprzętowe przed potencjalnym atakiem. Problem w tym, że u niektórych z użytkowników aktualizacja zapewnia dodatkowe atrakcje.

Na forum Microsoft Answers pojawiły się liczne skargi od użytkowników, którzy zastosowali rzeczoną aktualizację. Dla przykładu użytkownik Thinkpada X390 skarży się, że po instalacji Hyper V przestaje działać moduł Windows Hello, a sam komputer się zawiesza przy próbie jego uśpienia. Inni użytkownicy informują o problemach z wydajnością, długim czasie uruchamiania urządzenia, niższej liczbie klatek na sekundę w grach, niedziałających dyskach zewnętrznych czy zawieszającym się Eksploratorze plików.

Windows 10 uszkodzony przez ostatnią poprawkę. Co robić?

Jeżeli twoje urządzenie nie pracuje wadliwie – nie rób nic. To bardzo istotne, by oprogramowanie było możliwie jak najbardziej aktualne. Trudno jednak oczekiwać od użytkowników, którzy nie mogą pracować na swoim komputerze, by cierpliwie czekali na aktualizację do aktualizacji.

Jeżeli po ostatniej aktualizacji twój komputer przestał działać poprawnie, powinieneś:

Uruchomić aplikację Ustawienia Wybrać Aktualizacje i zabezpieczenia Wybrać Windows Update Kliknąć na Wyświetl historię aktualizacji Tam Odinstaluj aktualizacje W nowym oknie otworzy nam się lista zastosowanych poprawek. Wskazujemy tą problematyczną (KB4566782) i klikamy na Odinstaluj. Komputer prawdopodobnie poprosi o ponownej uruchomienie Ponownie w Windows Update w Ustawieniach, tym razem wybieramy opcję Wstrzymaj aktualizacje na 7 dni – dzięki tej opcji komputer przestanie pobierać przez tydzień poprawki serwisowe, co powinna dać Microsoftowi dostateczną ilość czasu na załatanie łatki.