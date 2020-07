Cztery gry i trzy DLC – tyle nowości w Xbox Game Pass na lipiec 2020 r. Darmowe dla abonentów gry dostępne będą zarówno na PC, jak i na konsole. Wśród tytułów Soulcalibur VI i Fallout 76.

Xbox Game Pass to płatna usługa Microsoftu, w ramach której zyskujemy dostęp do ponad 200 gier na konsole i PC powiązane z platformą Xbox. Microsoft właśnie ogłosił zmiany w katalogu usługi. Zacznijmy od dobrych wieści.

Nowości w Xbox Game Pass na lipiec 2020 r.

Out of the Park Baseball 21 (PC, od 1 lipca)

To już 21. wersja gry strategicznej o egzotycznym w Polsce baseballu. Amerykańscy fani tego tytułu chwalą go m.in. za realizm i złożoność. Bawić się można zarówno online, jak i w samotności. Czyżby miła odmiana dla Football Managera?

Soulcalibur VI (konsole, od 1 lipca)

Tej serii fanom gier walki nie trzeba przedstawiać. Jest ona wymieniana jednym tchem obok takich legend jak Tekken, Street Fighter, Virtua Fighter czy Mortal Kombat, a szósta część jest jedną z najlepszych – nie tylko dlatego, że gościnnie występuje w niej wiedźmin Geralt.

CrossCode (konsole, od 9 lipca)

Według opisu twórców, to gra akcji z 30 bossami, 120 rodzajami przeciwników i gigantycznymi lochami do zwiedzenia, gdzie czekają nas setki potyczek, zagadek i questów. Tytuł ponoć jest mocno inspirowany takimi klasykami jak Zelda czy Secter of Mana.

Fallout 76 (konsole i PC, od 9 lipca)

Fallout jako gra nastawiona wyłącznie na multiplayer? Dla fanów tego kultowego już uniwersum jest to pozycja trudna do zignorowania, mimo wielu wad trapiących tę produkcję.

Mamy również złe wieści. 15 lipca sześć gier zniknie z Xbox Game Pass.

Są to:

Blazing Chrome (konsole i PC)

Dead Rising 4 (konsole i PC)

Metal Gear Solid V (konsole i PC)

Timespinner (PC)

Unavowed (PC)

Undertale (PC)