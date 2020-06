Jeśli szukasz telefonu za mniej niż 1/3 minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, jesteś dobrym w miejscu. Przyjrzyjmy się, jaki smartfon za 800 zł kupić w czerwcu 2020 r.

Zacznijmy to zestawienie od stwierdzenia, które może się wielu osobom nie spodobać, ale niestety jest prawdą - kwota 700-800 zł to najniższy pułap, w jakim warto w ogóle brać pod uwagę zakup nowego telefonu. Tak po prostu jest. Telefony udostępniane w dyskontach czy innych sieciach sprzedaży za 300-600 zł to, mówiąc brzydko, paździerze, przyczyniające się do rosnących hałd elektrośmieci. Nie dokładajcie się do tych hałd, wydając na nie pieniądze, jeśli absolutnie nie musicie lub nie możecie np. dobrać telefonu do umowy u operatora.

Lepiej kupić coś używanego.

Jeśli zaś chodzi o nowe smartfony, za kwotę 700-800 zł możemy już kupić urządzenie naprawdę solidne. Decydując się na zakup telefonu w tej cenie możemy liczyć na przyzwoitą płynność działania, całodzienny czas pracy i w miarę dobry, choć nie najlepszy wyświetlacz.

Absolutnie nie możemy za to liczyć na dobry aparat i z tym się niestety trzeba pogodzić. W ciągu dnia każdym z umieszczonych niżej smartfonów zrobimy używalne zdjęcie, ale wystarczy, że światła będzie nieco mniej, a ujęcia będą gorsze i gorsze.

Zatem nastawiwszy odpowiednio oczekiwania, przejdźmy do zestawienia.

Jaki smartfon do 800 zł kupić? - Xiaomi Redmi Note 8T

W mojej osobistej ocenie najlepszy i najbardziej wart zakupu telefon w tej kategorii, którego w dodatku możemy (w chwili pisania tego tekstu) kupić w sklepie x-kom.pl z opaską Xiaomi Mi Band 4 w prezencie.

Redmi Note 8T ma wszystko, czego naprawdę potrzebuje statystyczny konsument.

Mamy przyzwoitą specyfikację: Snapdragona 665, 4 GB RAM-u i 64 GB miejsca na dane.

Mamy przyzwoity ekran: IPS 6,3” o rozdzielczości 2340 x 1080 px.

Mamy więcej niż niezły akumulator: 4000 mAh z ładowaniem Quick Charge przez USB-C.

Mamy NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach.

Mamy też całkiem sensowny (jak na tę klasę urządzeń) układ aparatów: 48 + 8 + 2 Mpix z tyłu i 13 Mpix z przodu.

Mamy czytnik linii papilarnych na pleckach.

Jedynym, co mnie w Xiaomi Redmi Note 8T uwiera, to oprogramowanie. Android 9 z nakładką MIUI pracuje na Redmi Note 8T dość ospale i ociężale - ten system jest po prostu zbyt przeładowany możliwościami na hardware tej klasy.

Oprócz tego: nic, tylko brać.

Jaki smartfon do 800 zł kupić? - Xiaomi Redmi Note 9

Jeśli darmowa opaska Xiaomi Mi Band 4 nie jest wam potrzebna i wypatrzycie nowy model w promocji, to za 800 zł można już kupić następcę poprzedniego telefonu - Xiaomi Redmi Note 9.

Tym, co go odróżnia, jest przede wszystkim o wiele bardziej nowoczesny design. Telefon jest po prostu ładniejszy; ma lepiej zaprojektowaną obudowę, ekran bez wcięcia na górnej ramce, wygląda po prostu lepiej.

Ma też większy ekran: 6,53” o rozdzielczości 2340 x 1080 px.

Ma większy akumulator: 5020 mAh.

Ma nowsze oprogramowanie: mniej ociężałą wersję MIUI pracującą pod kontrolą Androida 10.

Ma o jeden aparat więcej - dodano sensor macro o rozdzielczości 2 Mpix.

Ma też więcej miejsca na dane - 128 GB to standard.

Dlaczego więc w ogóle rozważać starszy model, zamiast od razu sięgnąć po nowszy? Odpowiedź na to pytanie drzemie pod maską: sercem Redmi Note 9 jest procesor MediaTek Helio G85.

Przez lata MediaTek stopniowo doganiał Qualcomma, jeśli chodzi o jakość ich mobilnych chipsetów, ale nadal to Qualcomm ze swoimi Snapdragonami oferuje lepszą stabilność i energooszczędność podzespołów. Procesory Helio bywają szybsze, ale doświadczenie ze smartfonami napędzanymi układami MediaTeka wyraźnie wskazują na to, że Android ma na nich znacznie większą tendencję do łapania zadyszki.

Jeśli jednak nie jest to dla was przeszkodą, śmiało można brać nowszy model. Zawsze jest większa szansa, że otrzyma aktualizację do nowej wersji systemu operacyjnego, czego niestety o starszych modelach powiedzieć nie można.

Jaki smartfon do 800 zł kupić? - Samsung Galaxy A21s

Będę zupełnie szczery - w mojej opinii Samsung nie potrafi robić tanich telefonów. Nie pamiętam, by kiedykolwiek ukazał się telefon z niższej półki od Samsunga, który mógłby nawiązać rywalizację na jakimkolwiek polu z urządzeniami chińskich producentów.

I nie inaczej jest z Galaxy A21s, który nie dość, że nieco przekracza założony budżet 800 zł (choć zapewne zaraz będzie go można kupić za mniej), to jeszcze nie wyróżnia się na tle rywali.

Dlaczego więc znalazł się w tym zestawieniu? Bo lata solidnej pracy u podstaw się opłaciły Samsungowi i statystycznie rzecz ujmując, Polak myślący o nowym telefonie myśli o Samsungu.

Jest więc spora szansa, że ciocia/wujek/mama/tata szukający niedrogiego telefonu nawet nie zechcą spojrzeć na modele innych producentów. A skoro już muszą mieć Samsunga, to Galaxy A21s jest tym najbardziej wartym uwagi.

Napędza go procesor Exynos 850 wspierany przez 3 GB RAM-u i 32 GB pamięci wewnętrznej. Ekran ma 6,5” i rozdzielczość 1600 x 720 px, a całość zamknięta jest w całkiem ładnej obudowie, której największą zaletą jest fakt, iż przypomina droższe modele Samsunga.

Aparaty z tyłu są cztery: 48 + 8 + 2 + 2 Mpix, a z przodu mamy sensor 13 Mpix do sejfie.

Galaxy A21s ma NFC do płatności zbliżeniowych, ale jego największą zaletą w tym wszystkim jest potężny akumulator. 5000 mAh w połączeniu z ekranem o niskiej rozdzielczości i energooszczędnymi podzespołami powinny wystarczyć nawet na trzy dni niezbyt intensywnego użytkowania.

Jaki smartfon do 800 zł kupić - Realme 5i

Realme 5i to najnowsza propozycja w tym zestawieniu. Smartfon dopiero co miał swoją premierę. Kosztuje 749 zł i na papierze wygląda naprawdę nieźle.

Napędza go procesor Qualcomm Snapdragon 665, wspierany przez 4 GB RAM-u i 64 GB miejsca na dane. Ekran ma 6,5” i rozdzielczość 1600 x 720 px, a całość zamknięta jest w naprawdę urodziwej obudowie, dostępnej w dwóch fikuśnych kolorach (zielonym lub niebieskim).

Realme 5i ma akumulator o pojemności 5000 mAh, co - podobnie jak w przypadku Galaxy A21s - w połączeniu z ekranem 720p powinno przełożyć się na 2, jeśli nie 3 dni z dala od gniazdka.

Obiektywnie słabym elementem tego smartfona są aparaty, które mają o wiele niższą rozdzielczość od reszty stawki. Główny sensor ma 12 Mpix, wspierają go zaś sensory 8 + 2 + 2 Mpix. Przednia kamerka ma tylko 8 Mpix.

Realme 5i nie ma też NFC. Zostawię to bez komentarza.

W przypadku Realme sporym problemem może być też oprogramowanie. Producent stawia dopiero pierwsze kroki w Polsce i jego telefony bywają upstrzone błędami software’owymi, choć Realme robi co może, by szybko je łatać.

W perspektywie kilku miesięcy od zakupu Realme 5i może okazać się naprawdę solidnym urządzeniem.

Jaki smartfon do 800 zł kupić - Motorola One Action

Gdyby nie przeciętnej wielkości akumulator, ten telefon znalazłby się na szczycie zestawienia.

Motorola One Action to naprawdę ciekawa propozycja, bo łączy w sobie naprawdę dobre podzespoły z bardzo ciekawym układem aparatów, który może się podobać zwłaszcza młodszemu odbiorcy.

Z tyłu mamy główny sensor o rozdzielczości 12 Mpix, drugi aparat 5 Mpix oraz trzeci sensor, który służy wyłącznie do kręcenia wideo. Jest to sensor sparowany z obiektywem ultrawite, który został ustawiony pod kątem - oznacza to, że możemy nagrywać wideo w poziomie, trzymając telefon pionowo. Sensor jest też stabilizowany cyfrowo i zapewnia naprawdę niespotykaną w tej klasie stabilność nagrań. W sam raz dla aktywnego młodego człowieka, który chce nagrywać swoje wyczyny.

Oprócz tego Motorola One Action to po prostu solidny smartfon. Napędza go procesor Exynos 9609, wspierany przez 4 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane.

Ekran ma 6,3” i rozdzielczość 2520 x 1080 px, i prezentuje się naprawdę ładnie. Nie zabrakło NFC ani czytnika linii papilarnych na pleckach. Mamy też absolutnie fantastyczne oprogramowanie Motoroli; niemal czystego Androida 9 z kilkoma tylko dodatkami, takimi jak szybkie wybudzanie aparatu pokręceniem nadgarstka czy szybkie uruchamianie latarki podwójnym machnięciem.

Łyżką dziegciu w tej beczce miodu jest akumulator, który ma pojemność zaledwie 3500 mAh. Wystarczy na cały dzień użytkowania, ale obiektywnie jest to najmniejsze ogniwo w całej stawce i dlatego Motorola nie mogła trafić na jego szczyt.

Jeśli jednak 3500 mAh akumulatora nie brzmi jak przeszkoda, Motorola One Action może być jeszcze lepszym wyborem do 800 zł niż Xiaomi Redmi Note 8T.