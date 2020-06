Historia zatoczy koło. iOS zmieni nazwę na iPhone OS

1 interakcji

Jon Prosser, prawdopodobnie jedna z najbardziej nielubianych przez Apple'a osób, zdradza kolejną tajemnicę korporacji. Nowa wersja iOS ma nosić nazwę iPhone OS. Co to oznacza dla rynku i użytkowników?

Jon Prosser to osoba bardzo niewygodna dla Apple. Ten analityk i dziennikarz sam o sobie pisze per „professional asshole”, co można - dość delikatnie - przetłumaczyć na „zawodowy dupek”. Prosser ma świetne źródła, dzięki czemu już nie raz popsuł premierę Appple wyciekiem zdjęć i informacji.

Tym razem Prosser napisał tylko dwa słowa: iPhone OS. Ma to być nowa nazwa iOS.

iPhone OS ma być nową nazwą systemu operacyjnego, pod kontrolą którego bazuje iPhone. Jest w tym dużo sensu, a taka nazwa ujednoliciłaby nazewnictwo. Obecnie systemy operacyjne Apple’a to:

macOS,

iPadOS,

watchOS,

tvOS,

iOS.

Po wydzieleniu z iOS specjalnej wersji iPadOS, nazwa iOS faktycznie zaczyna odstawać, ponieważ nie zawiera nazwy urządzenia. Zmiana na iPhoneOS ma więc sporo sensu.

Pamiętajmy jednak, że iOS napędza obecnie nie tylko iPhone’a. Czy zmiana będzie oznaczać zakończenie wsparcia iPodów Touch?

iOS obecnie znajdziemy nie tylko w iPhone’ach, ale też w iPodach Touch. Apple sprzedaje jeszcze te urządzenia, choć są one przestarzałe jak na dzisiejsze standardy. Czterocalowy ekran, procesor A10 Fusion i do tego podła kamerka o rozdzielczości 8 megapikseli to podzespoły rodem z 2016 r.

W 2020 r. raczej nie ma miejsca na system iPodTouchOS, ani tym bardziej na nowy model iPoda Touch. Nie w sytuacji, kiedy iPhone 7 z podobnymi podzespołami kosztuje mniej więcej tyle samo, a oferuje o wiele więcej, ponieważ jest pełnoprawnym smartfonem. Raczej nikt nie płakałby bo iPodzie Touch.

Po przejściu na iPhoneOS Apple wróciłby do korzeni nazewnictwa.

Pierwsze trzy generacje mobilnego systemu operacyjnego Apple nosiły nazwę iPhone OS. Nazwa iOS pojawiła się w czwartej wersji systemu, w 2010 r. Powrót do tej nazwy po całej dekadzie ma więc sporo sensu.

Jednocześnie jestem prawie pewien, że Apple zdecyduje się na zapis nazwy bez spacji, a więc w formie „iPhoneOS”. W ten sposób całe portfolio systemów zostałoby ujednolicone.

iPhone OS (lub iPhoneOS) w wersji 14 powinien zadebiutować już lada moment, 22 czerwca, podczas konferencji WWDC 2020. System zostanie jednak udostępniony użytkownikom najpewniej dopiero jesienią, przy premierze iPhone’a 12.