iPadOS 14 już oficjalnie. Tablet i rysik jeszcze bardziej pro

Podczas konferencji WWDC 2020 został oficjalnie pokazany system iPadOS 14, który będzie napędzał tablety firmy Apple. Sprawdzamy, na jakie nowości mogą liczyć posiadacze iPadów.

Apple zaprezentował dzisiaj nową wersję systemu na tablety marki iPad. Trafią do niej wszystkie nowości z systemu iOS 14, w tym widżety, ale nie bez powodu firma zrobiła fora swojego mobilnego oprogramowania. iPadOS 14 zostanie wyposażony w wiele unikalnych funkcji, tak samo jak preinstalowane na nim aplikacje systemowe.

iPadOS 14, czyli aplikacje od Apple’a z turbodoładowaniem

Programy na iPadOS-a coraz bardziej przypominają swoje odpowiedniki z komputerów Mac. Widać to na przykładzie aplikacji Zdjęcia, która dostała sidebar po lewej stronie ułatwiający przechodzenie do albumów oraz sortowanie fotografii.

Pliki również doczekają się aktualizacji w postaci rozwijanego menu. To w nim będziemy mogli wybrać takie opcje jak zmiana widoku kolumnowego na inny itp. W przypadku kalendarza możemy liczyć za to na zupełnie nowe okienko dodawania wydarzenia. Nie będzie ono zajmować całego ekranu.

Spore nowości otrzyma też aplikacja Muzyka, gdzie nowy pełnoekranowy ekran odtwarzania na tablecie pokaże od razu treść granego właśnie utworu. Usprawniona zostanie również Siri w postaci ikony w prawym dolnym rogu, ale z naszej perspektywy jest to zapewne nadal zupełnie nieistotne...

Otwartym pozostaje też pytanie, czy skorzystamy z najciekawszej nowości pokazanej na dzisiejszej konferencji, czyli Scribble.

Ucieszy to wszystkich posiadaczy Apple Pencila, bo rysowane nim kształty będą opcjonalnie automatycznie wyrównywane przez sztuczną inteligencję — jeśli narysujemy kreskę, to zostanie ona wyrównana. Do tego iPadOS 14 na nauczy się rozpoznawać pismo odręczne.

Tekst będzie można zaznaczać, zmieniać jego kolor i kopiować do schowka, by potem wklejać do wybranego pola tekstowego w wersji cyfrowej. Całą zapisany odręcznie treść można też przesunąć w inne miejsce i będzie ona analizowana w locie, przez co np. adresy będą od razu klikalne.

Z kolei jeśli już przy polach tekstowych jesteśmy, to Apple Pencil pozwoli wpisywać odręczne litery bezpośrednio w nich, czyli np. na pasku adresu Safari lub w aplikacji przypomnienia wysuwanej z boku ekranu. Słoniem w pokoju jest tu jedynie… obsługa języka polskiego.

Nadal nie mamy w końcu funkcji swype oraz nawet wprowadzonego lata temu paska z podpowiedzią trzech słów. Obawiam się, że może ta najfajniejsza nowość z iPadOS 14 również nas ominąć. Apple się pochwalił na razie jedynie tym, że Scrabble wspiera języki angielski i chiński jednocześnie.

PS Ciekawe też czy Apple Pencil pozwoli wreszcie na obsługę systemu w pełni bo nadal nie da się za jego pomocą przeciągnąć paska Home i przejść do pulpitu z innej aplikacji.

A na koniec trzy wisienki na torcie.

Bardzo przydatną zmianą zarówno w iOS 14 i iPadOS 14 będzie uaktualnione powiadomienie o nadchodzącym połączeniu — czy to Face Time, czy to telefonicznym z iPhone’a, czy to z aplikacji typu VOIP z App Store’u. Do tej pory było ono pełnoekranowe, a teraz będzie mniejsze, wyświetlane jedynie na górze ekranu.





Do tego dochodzi nowa wyszukiwarka systemowa, która przypomina Spotlight z macOS-a. Pole tekstowe wyświetlane jest w formie małego okienka nad pulpitem, który nie jest rozmywany, a z jego poziomu można otworzyć kontakt, stronę internetową, aplikację lub np. wyszukać treść dokumentu.

Ostatnią z nowości jest opcja… ustawienia alternatywnych przeglądarek i aplikacji pocztowych jako domyślnych. No piekło zamarzło.