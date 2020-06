COVID-19 połączył Alior Bank z platformą Booksy. To budowanie relacji z klientem na całkiem nowych zasadach

Pod koniec maja Alior Bank rozpoczął współpracę z platformą Booksy. O tym, czego można po niej się spodziewać i jakie są jej perspektywy rozwoju na przyszłość rozmawiamy z Katarzyną Dziwulską, dyrektor zarządzająca pionem sprzedaży dla klienta indywidualnego w Alior Banku.

Odzew bowiem przeszedł najśmielsze oczekiwania. Rekordowa liczba zgłoszeń przyćmiła liczbę tych z pierwszej i drugiej edycji programu RBL_START. Jednym z efektów tej „covidowej” inicjatywy jest współpraca Alior Banku z platformą Booksy. Usługa jest dostępna tak dla klientów indywidualnych, jak i dla mikroprzedsiębiorców.

Umów wizytę w Alior Bank przez Booksy.

Spider's Web: Kosmetyczka, fryzjer, baber, a tu nagle Alior Bank? Skąd pomysł na współpracę z platformą Booksy?

Katarzyna Dziwulska: Korzystanie z bankowości jest dzisiaj równie powszechne, jak z innych usług. Kolejki to relikt przeszłości. To nasza rola, aby budować z klientami taką relację, w której będą się czuli dobrze i bezpiecznie. Budowanie pozytywnych doświadczeń klienta to obszar, który współcześnie pozwala zdobyć przewagę konkurencyjną. Właśnie te motywacje kierowały nami przy tworzeniu koncepcji nowych oddziałów, które mają zapewniać komfortową przestrzeń do rozmowy o finansach osobistych lub firmy.

Możliwość umawiania wizyt poprzez aplikację Booksy jest znakomitym uzupełnieniem tego podejścia. Pozawala naszym klientom mieć pewność, że doradca w danym czasie będzie dostępny i w pełni skoncentrowany na ich sprawach. Intuicyjność i dostępność tego rozwiązania jest jego niewątpliwym atutem.

Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest bezpieczeństwo naszych klientów. Pomimo znoszenia kolejnych obostrzeń związanych z pandemią, zasada dystansu społecznego i unikania tłumów obowiązuje nadal wszystkich. Korzystanie z możliwości wcześniejszego umówienia wizyty pozwala unikać skupisk ludzkich, daje nam także możliwość spełnienia zasad sanitarnych, takich jak odkażanie wspólnych przestrzeni.

Jak to ma w praktyce wyglądać? Umawiam się do banku przez aplikację? A nie lepiej po prostu przy okazji odwiedzić najbliższy oddział?

Oczywiście, sieć naszych oddziałów jest na tyle rozbudowana, że łatwo jest odwiedzić oddział, jak Pan powiedział, przy okazji. Jednak klienci cenią sobie samodzielność – to właśnie dlatego regularnie obserwujemy rosnąca liczbę użytkowników aplikacji mobilnej i bankowości online.

Oddziały są przestrzenią, w której klienci chcą w spokojnej i przyjaznej atmosferze podejmować decyzje związane z inwestycjami, czy na przykład finansowaniem własnej firmy. Nasi doradcy często i tak umawiali się z klientami telefonicznie, teraz zyskali samodzielność także w planowaniu wizyty w oddziale. Mogą w pełni dopasować termin i godzinę rozmowy z doradcą do swoich planów.

Alior Bank z Booksy likwiduje kolejki.

Taka możliwość jest na początku tylko w trzech miastach. Jak długo poczekamy na to w Katowicach, Poznaniu, Łodzi i innych?

Tworzymy rozwiązania dla naszych klientów. To ich wybory i decyzje są kluczowe w procesie podejmowania decyzji biznesowych. Większość nowych rozwiązań badamy i testujemy. Możemy to robić na wiele sposobów – poprzez pilotaże, czy też wykorzystując laboratorium badawcze, w którym klienci mogą wyrażać swoje zdanie na temat planowanych przez nas rozwiązań. Jeśli korzystanie z możliwości aplikacji Booksy spotka się z zainteresowaniem i aprobatą naszych klientów, będziemy rozszerzać możliwość umawiania wizyt w oddziałach na całą sieć sprzedaży Alior Banku.

Czy lockdown wywołany pandemią COVID-19 przypadkiem nie przyspieszył poszukiwania niestandardowych form kontaktu z klientem?

Chcemy towarzyszyć klientom w ich codziennym życiu, dawać pewność i poczucie bezpieczeństwa, a także, jak już mówiłam, samodzielność. Nasze dotychczasowe priorytety stały się w czasie pandemii koniecznością. Nie zmienia to faktu, że umawianie wizyt przez aplikację to doskonałe rozwinięcie naszej strategii budowania relacji z klientem. Ponadto, pracujemy nie tylko nad rozszerzeniem obszarowym naszej współpracy z Booksy, planujemy także integrację aplikacji Booksy z naszą aplikacją mobilną Alior Mobile w zakresie umawiania wizyt w naszych oddziałach, ale także w ramach umawiania wizyt w salonach kosmetycznych.

Współpraca z Booksy to kolejny element strategii „Więcej niż bank”. Czego możemy się spodziewać w jej ramach w najbliższym czasie?

Jednym z filarów strategii rozwoju Alior Banku w kolejnych latach jest wygoda klientów. Mamy prężnie działające zespoły, które poszukują innowacyjnych rozwiązań, a także partnerów strategicznych, z którymi możemy tworzyć wyjątkową ofertę dla naszych klientów. Pandemia wzmocniła i przyspieszyła działania Alior Banku skupione na zapewnieniu najwyższej jakości obsługi i pełnej oferty w kanałach zdalnych.