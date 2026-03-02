REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Zakupy

Jaki saturator do wody kupić? TOP 7 urządzeń na 2026 rok

Własna woda gazowana na zawołanie to nie tylko oszczędność, ale i wygoda, której trudno się oprzeć. Jaki saturator do wody wybrać? Czym różnią się poszczególne modele i ile kosztują? Wybraliśmy 7 najlepszych modeli na rynku w 2026 r.

Oliwier Nytko
saturator do gazowania wody
REKLAMA

System kaucyjny od tego roku stał się już naszą codziennością, ale prawdziwym przełomem jest domowy saturator do wody. To najprostszy sposób, by całkowicie pożegnać jednorazowe butelki, realnie zaoszczędzić i zapomnieć o uciążliwej logistyce zwrotów opakowań do automatów.

System kaucyjny wszedł na dobre a w sklapch stoją już automaty do zbiórki butelek, jednak prawdziwa zmiana w piciu wody dzieje się w naszych domach. Dlaczego w 2026 r. warto zainwestować w saturator? Przede wszystkim dla świętego spokoju, wygody i ochrony środowiska.

REKLAMA

Koniec z dźwiganiem ciężkich zgrzewek i gromadzeniem worków z plastikiem. Domowy saturator do gazowania wody pozwala cieszyć się świeżymi bąbelkami, kiedy tylko masz na nie ochotę, a jednocześnie redukuje ilość generowanych śmieci.

Jak działa saturator do wody?

Zasada działania tych urządzeń jest niezwykle prosta. Saturator nasyca zwykłą wodę kranową dwutlenkiem węgla (CO2) z wymiennego naboju. Wystarczy napełnić specjalną butelkę wielorazową, umieścić ją w maszynie i nacisnąć przycisk. Co ważne, większość modeli nie wymaga zasilania elektrycznego, więc można je postawić w dowolnym miejscu.

Proces gazowania wody jest błyskawiczny, a ty sam decydujesz o intensywności bąbelków – od delikatnie musującej po mocno gazowaną wodę. Jeden nabój CO2 wystarcza średnio na przygotowanie 60 litrów napoju, co przekłada się na realne oszczędności w domowym budżecie.

Aby ułatwić ci wybór, przygotowaliśmy ranking najlepszych saturatorów do wody gazowanej. Porównaliśmy popularne modele pod kątem ceny, designu, łatwości obsługi i opinii użytkowników. Sprawdź, który saturator najlepiej sprawdzi się w twojej kuchni.

Ranking saturatorów 2026 r.: TOP 7 modeli

Przygotowałem ranking najlepszych saturatorów do wody, aby ułatwić ci wybór idealnego modelu. W zestawieniu znajdziesz popularne urządzenia, które oceniłem na podstawie ceny, designu, łatwości obsługi oraz opinii innych użytkowników. Zobacz, który saturator najlepiej pasuje do twojej kuchni.

Dafi PushAir

  • Cena: od 220 zł

Polski saturator o smukłej, minimalistycznej konstrukcji dostępny w szerokim zestawie kolorów: czarnym, białym, lazurowym, cappuccino, stalowym i miętowym. Obsługa odbywa się przez naciśnięcie jednego przycisku na górze obudowy, co pozwala na regulację stopnia nagazowania wody. W zestawie znajduje się butelka o pojemności 0,7 litra oraz nabój CO2 wystarczający na przygotowanie 60 litrów wody gazowanej. I tak, urządzenie jest wyposażone w ukryty zawór bezpieczeństwa.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Dafi PushAir Saturator z nabojem CO2 + butelka 0,7l
Media Expert

Najważniejsze cechy: polska marka, szeroka gama kolorów, prosta obsługa jednym przyciskiem, zawór bezpieczeństwa.

SodaStream Terra

  • Cena: od 199 zł

Popularny model od światowego lidera w branży, charakteryzujący się nowoczesnym designem i prostą obsługą. Terra pracuje bez zasilania elektrycznego i pozwala na regulację poziomu nagazowania poprzez różną liczbę naciśnięć przycisku. Jeden nabój CO2 wystarcza na przygotowanie 60 litrów wody gazowanej. W zestawie dostępne są różne konfiguracje butelek FUSE o pojemności 1 litra.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Sodastream TERRA (czarny)
Media Expert
Media Expert
Sodastream TERRA (biały)
Media Expert

Najważniejsze cechy: popularny model, nie wymaga zasilania, trwałe butelki FUSE, uniwersalny design.

SodaStream Gaia

  • Cena: 209 zł

Elegancki model z ciekawą technologią Quick Connect, która znacznie ułatwia wkładanie nabojów CO2 - nie wymaga już wkręcania. Gaia charakteryzuje się smukłym designem łączącym paski, wysoki połysk i matowe wykończenie. W zestawie znajduje się butelka 1-litrowa bez BPA nadająca się do mycia w zmywarce oraz nabój wystarczający na 60 litrów wody gazowanej.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Sodastream Gaia
Media Expert
Amazon
Sodastream Gaia
Amazon
Lidl
Sodastream Gaia
Lidl

Najważniejsze cechy: technologia Quick Connect, butelka myta w zmywarce, elegancki wygląd.

SodaStream Art

  • Cena: od 299 zł

Designerski model w stylu retro, który zastąpił tradycyjny przycisk efektowną, metalową dźwignią. Art doskonale pasuje do stylizowanych wnętrz. Pociągnięcie eleganckiej dźwigni uwalnia gaz, a ich liczba decyduje o mocy nagazowania wody. Jeden nabój CO2 pozwala na przygotowanie około 60 litrów wody.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Sodastream Art (biały)
Media Expert

Najważniejsze cechy: unikalny design w stylu retro, metalowa dźwignia do gazowania, idealny jako element dekoracyjny.

Brita SodaOne

  • Cena: 200 zł

Minimalistyczny saturator w kształcie zakrzywionej rury, dostępny w kolorze czarnym i białym z eleganckimi elementami stalowymi. Model ten wyróżnia się prostą obsługą – stopień nagazowania zależy od długości przyciśnięcia klawisza. W zestawie znajduje się nabój na około 60 litrów wody oraz butelka o pojemności 0,8 litra wolna od BPA.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
BRITA SodaOne (czarny)
Media Expert

Najważniejsze cechy: minimalistyczny design, precyzyjna regulacja nagazowania, dobra jakość w przystępnej cenie.

OTE Portable Sparkling Water Maker

  • Cena: 150 zł

Kompaktowy, przenośny saturator o pojemności 450 ml, idealny dla osób często podróżujących. Urządzenie nie wymaga zasilania i działa na zasadzie małych nabojów CO2 - w zestawie znajduje się aż 20 sztuk. Butelka wykonana jest z dwuwarstwowego PET wolnego od BPA.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Banggood
OTE Portable Sparkling Water Maker z EU magazynu
Banggood
  • Najważniejsze cechy: przenośny i kompaktowy, działa na małe naboje CO2, idealny w podróży, bardzo niska cena.

Spinel Soda BubbleON

  • Cena: 220 zł

Saturator polskiej marki o eleganckiej konstrukcji w formie słupka, współpracujący z butelkami o pojemności 1 litra. Użytkownicy chwalą go za wysoki poziom nasycenia CO2. Jeden nabój wystarcza na przygotowanie 60-80 litrów wody gazowanej. Producent oferuje program wymiany zużytych nabojów na pełne.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Empik
Spinel Soda BubbleON z dwoma butelkami
Empik

Najważniejsze cechy: wysoki poziom nagazowania, wydajny nabój (60-80 l), program wymiany nabojów, polska marka.

Dowiedz się więcej o saturatorach:

Podsumowanie – jaki saturator do wody wybrać?

Wybór idealnego saturatora zależy od twoich potrzeb i budżetu. Jeśli cenisz sobie polskie produkty i nowoczesny design, Dafi PushAir lub Spinel Soda BubbleON będą dobrym wyborem.

REKLAMA

Dla miłośników sprawdzonych rozwiązań i łatwej dostępności nabojów, rodzina SodaStream (Terra, Gaia, Art) oferuje modele na każdą kieszeń i do każdego wnętrza. Szukasz czegoś budżetowego i mobilnego? OTE Portable Sparkling Water Maker to świetne rozwiązanie.

Z kolei Brita SodaOne i Aquaphor Pearl to świetny wybór dla fanów minimalistycznego designu. Niezależnie od decyzji, każdy z powyższych modeli sprawi, że nie będziecie płacić kaucji za butelki w sklepie. A planeta wam podziękuje.

REKLAMA
Oliwier Nytko
02.03.2026 11:40
Tagi: kaucja za butelkiSystem kaucyjnywoda
Najnowsze
11:33
Fotowoltaiczny potwór. Farma, jakiej w Polsce jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-03-02T11:33:16+01:00
11:05
Fatalna pomyłka Amerykanów. Stracili dwa potężne myśliwce
Aktualizacja: 2026-03-02T11:05:07+01:00
10:17
Legenda pomocy humanitarnej zamieni się w parodię. Trump zdecydował
Aktualizacja: 2026-03-02T10:17:26+01:00
10:12
Kometa 3I/Atlas łamie zasady fizyki. Mamy kosmiczną anomalię
Aktualizacja: 2026-03-02T10:12:35+01:00
8:58
Motorola pokazuje Razr Folda. Jeżeli to nie jest bestia, to nie wiem, co nią jest
Aktualizacja: 2026-03-02T08:58:43+01:00
8:50
Nie oddajesz butelek, wspierasz system kaucyjny. Szach i mat, hejterze
Aktualizacja: 2026-03-02T08:50:19+01:00
7:41
Android bez Google'a w nowym telefonie. To nie wada, ale zaleta
Aktualizacja: 2026-03-02T07:41:27+01:00
7:00
Internet w kieszeni to za mało. Potężny i ukryty problem wykluczenia
Aktualizacja: 2026-03-02T07:00:00+01:00
6:18
Wypuszczą na tory wagony jak z PRL-u. Spokojnie, to nie kryzys
Aktualizacja: 2026-03-02T06:18:36+01:00
6:15
Giganci pomogą budować metro w Krakowie. "Miasto nie popełni błędów Warszawy"
Aktualizacja: 2026-03-02T06:15:00+01:00
6:00
Przez system kaucyjny miało zabraknąć gotówki. Zgadnijcie, co się stało
Aktualizacja: 2026-03-02T06:00:00+01:00
17:38
Rząd USA lada moment potwierdzi istnienie kosmitów? Ktoś właśnie postawił na to fortunę
Aktualizacja: 2026-03-01T17:38:55+01:00
16:20
Wzięli czerstwy chleb i chcą z niego zrobić wodór. To może się udać
Aktualizacja: 2026-03-01T16:20:00+01:00
16:10
Kaucja działa głównie w automatach. Jednego typu opakowań brakuje
Aktualizacja: 2026-03-01T16:10:00+01:00
16:00
Zrobili grafen z odpadów po orzeszkach. Brzmi jak żart, ale to działa
Aktualizacja: 2026-03-01T16:00:00+01:00
9:31
Webb dokładnie przebadał Mgławicę Czaszka. "Wyniki nas zaskoczyły"
Aktualizacja: 2026-03-01T09:31:00+01:00
9:14
Nigdy nie widzieliśmy tak serca Drogi Mlecznej. Absolutny rekord w historii astronomii
Aktualizacja: 2026-03-01T09:14:00+01:00
9:01
Coś nagle zmieniło kolor oceanu. Natura przestraszyła ludzi
Aktualizacja: 2026-03-01T09:01:00+01:00
8:31
Protest przeciw dżungli w Łodzi. Właśnie przybrał absurdalną formę
Aktualizacja: 2026-03-01T08:31:00+01:00
8:15
Zrobili sakwy, które nie wyglądają jak sakwy. Dziękuję, proszę o więcej
Aktualizacja: 2026-03-01T08:15:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA