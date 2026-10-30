Jak wylogować się z Messengera na telefonie i komputerze? Instrukcja

Zobacz także: Messenger poprosi cię o utworzenie PIN-u. Oto co musisz zrobić

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Z tego artykułu dowiesz się:

Meta od lat robi co może, by utrzymać użytkowników w ekosystemie swoich usług. Jednym z najlepszych na to przykładów jest aplikacja Messenger na urządzenia mobilne. Klasycznej opcji wylogowania użytkownika… wciąż tam oficjalnie nie przewidziano.

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Bez obaw. Na szczęście można się wylogować z Messengera innym sposobem i jest on dość łatwy. Może się przydać użytkownikom, którzy chcą nadal korzystać z usługi, ale za pomocą innego konta. Lub tym, u których Messenger jest fabrycznie wgrany do telefonu bez możliwości usunięcia aplikacji.

Jak wylogować się z Messengera na telefonie z Androidem?

Przeklikiwanie się przez interfejs aplikacji nie przyniesie rezultatu, ponieważ Facebook nie zaimplementował w aplikacji Messenger elementarnej funkcji wylogowania się. Na szczęście z pomocą mogą przyjść narzędzia systemowe wbudowane w Androida. Pozwalają one przywrócić każdą aplikację do stanu fabrycznego - tak jakby nigdy wcześniej nie była uruchamiana. Poniżej podpowiadamy, jak to zrobić.

Należy uruchomić aplikację Ustawienia, tam wybrać kategorię Aplikacje i powiadomienia Tam na alfabetycznie sortowanej liście znaleźć Messengera i go wybrać Najpierw należy kliknąć Wymuś zatrzymanie. Telefon ostrzeże, że może to wywołać problemy z działaniem aplikacji. No pewnie, że będą problemy – przecież zaraz będzie czyszczona. Należy więc potwierdzić. Następnie należy wybrać Pamięć i pamięć podręczna. Na następnym ekranie należy wybrać Wyczyść pamięć i Wyczyść pamięć podręczną, za każdym razem potwierdzając zamiar. I zrobione. Messenger przy następnym uruchomieniu poprosi o nowy login i hasło celem zalogowania się do usługi.

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Jak się wylogować się z Messengera na komputerze?

Na szczęście desktopowa wersja aplikacji Messenger nie jest już tak problematyczna. Oto kilka prostych kroków, jak należy to zrobić.

Wystarczy kliknąć ikonę użytkownika (w lewym górnym rogu interfejsu), Następnie należy wybrać Preferencje. W nowootwartym okienku, pod kategorią Konto i pomoc, należy kliknąć Wyloguj.

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Wylogowanie z Messengera w przeglądarce internetowej

Niektórzy użytkownicy nie instalują dedykowanej aplikacji do Messengera, polegając na wersji webowej w przeglądarce. Na szczęście również i tam wylogowanie się jest dość proste.

Należy kliknąć przycisk menu (trzykropek w lewym górnym rogu interfejsu) Następnie wybrać Wyloguj

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Zdjęcie główne: Diego Thomazini / Shutterstock.com

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