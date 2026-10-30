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Jak wylogować się z Messengera na telefonie i komputerze? Instrukcja

Nie wiesz, jak wylogować się z Messengera na swoim telefonie lub komputerze? Choć aplikacja nie ma oczywistej opcji wylogowania, istnieją proste sposoby na to, by zakończyć sesję na każdym urządzeniu. W artykule znajdziesz instrukcje krok po kroku, jak wylogować się z Messengera zarówno na smartfonie, jak i komputerze.

Maciej Gajewski
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Jak wylogować się z Messengera na telefonie i komputerze? Instrukcja
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Z tego artykułu dowiesz się:

Meta od lat robi co może, by utrzymać użytkowników w ekosystemie swoich usług. Jednym z najlepszych na to przykładów jest aplikacja Messenger na urządzenia mobilne. Klasycznej opcji wylogowania użytkownika… wciąż tam oficjalnie nie przewidziano.

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Bez obaw. Na szczęście można się wylogować z Messengera innym sposobem i jest on dość łatwy. Może się przydać użytkownikom, którzy chcą nadal korzystać z usługi, ale za pomocą innego konta. Lub tym, u których Messenger jest fabrycznie wgrany do telefonu bez możliwości usunięcia aplikacji.

Jak wylogować się z Messengera na telefonie z Androidem?

Przeklikiwanie się przez interfejs aplikacji nie przyniesie rezultatu, ponieważ Facebook nie zaimplementował w aplikacji Messenger elementarnej funkcji wylogowania się. Na szczęście z pomocą mogą przyjść narzędzia systemowe wbudowane w Androida. Pozwalają one przywrócić każdą aplikację do stanu fabrycznego - tak jakby nigdy wcześniej nie była uruchamiana. Poniżej podpowiadamy, jak to zrobić.

  1. Należy uruchomić aplikację Ustawienia, tam wybrać kategorię Aplikacje i powiadomienia
  2. Tam na alfabetycznie sortowanej liście znaleźć Messengera i go wybrać
  3. Najpierw należy kliknąć Wymuś zatrzymanie. Telefon ostrzeże, że może to wywołać problemy z działaniem aplikacji. No pewnie, że będą problemy – przecież zaraz będzie czyszczona. Należy więc potwierdzić.
  4. Następnie należy wybrać Pamięć i pamięć podręczna.
  5. Na następnym ekranie należy wybrać Wyczyść pamięć i Wyczyść pamięć podręczną, za każdym razem potwierdzając zamiar.
  6. I zrobione. Messenger przy następnym uruchomieniu poprosi o nowy login i hasło celem zalogowania się do usługi.
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Jak się wylogować się z Messengera na komputerze?

Na szczęście desktopowa wersja aplikacji Messenger nie jest już tak problematyczna. Oto kilka prostych kroków, jak należy to zrobić.

  1. Wystarczy kliknąć ikonę użytkownika (w lewym górnym rogu interfejsu),
  2. Następnie należy wybrać Preferencje.
  3. W nowootwartym okienku, pod kategorią Konto i pomoc, należy kliknąć Wyloguj.
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Wylogowanie z Messengera w przeglądarce internetowej

Niektórzy użytkownicy nie instalują dedykowanej aplikacji do Messengera, polegając na wersji webowej w przeglądarce. Na szczęście również i tam wylogowanie się jest dość proste.

  1. Należy kliknąć przycisk menu (trzykropek w lewym górnym rogu interfejsu)
  2. Następnie wybrać Wyloguj
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Zdjęcie główne: Diego Thomazini / Shutterstock.com

Maciej Gajewski
Redaktor

Redaktor Spider's Web - ekspert w tematykach Microsoftu i RTV. Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.

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