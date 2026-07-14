Jak odzyskać usunięte wiadomości z Messengera? Prosta instrukcja

Większość z dostępnych rozwiązań umożliwiających odzyskanie usuniętych wiadomości z Messengera nie jest oczywistych. Trudno zyskać z powrotem dostęp do wiadomości bez odpowiedniej wiedzy. Dlatego też spieszę z pomocą. Bez obaw: czynności do zrealizowania, opisane w tym poradniku, potrwają raptem kilka chwil. Niektóre metody są uniwersalne i zadziałają zarówno na smartfonach z Androidem, jak i iPhone'ach, natomiast są także takie, do których będzie potrzebny telefon z systemem Google'a.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jednym ze sposobów jest skorzystanie z aplikacji monitorującej mSpy, która nie tylko umożliwia dostęp do usuniętych wiadomości, ale także zapewnia pełny wgląd w aktywność na Facebook Messengerze. To szczególnie przydatne narzędzie dla rodziców oraz osób, które chcą mieć kontrolę nad komunikacją swoich bliskich. Więcej informacji na temat odzyskiwania wiadomości w Messengerze za pomocą mSpy znajdziesz tutaj.

Jak odzyskać usunięte wiadomości z Messengera? Pierwsza metoda: sprawdzić archiwum

Messenger domyślnie nie usuwa od razu wiadomości, a kieruje je do miejsca, które nazywa się archiwum. Odgrywa ono rolę swoistego śmietnika, odpowiednika Kosza w Windowsie. Rozmowy są usunięte z interfejsu Messengera, ale nadal można je odzyskać z archiwum – przynajmniej dopóki nie zostaną i z niego usunięte.

Jak znaleźć usunięte wiadomości z Messengera w archiwum?

Klikacie menu, czyli trzy paski w prawym dolnym rogu aplikacji Wyświetla wam się okno z dodatkowymi opcjami Klikacie zakładkę Archiwum Jesteście w zarchiwizowanych czatach Przytrzymujecie interesujący was czat Wyświetla wam się Cofnij archiwizację Wiadomość wraca do głównej strony Messengera

Do archiwum można się udać, klikając w trzy paski w prawym górnym rogu aplikacji. Następnie wyświetli nam się okno z kilkoma opcjami i widzimy dedykowany przycisk archiwum. Trzeba go kliknąć i gotowe.

Wycofywanie wiadomości z archiwum Messengera

Pojawi się lista wszystkich przeniesionych do archiwum konwersacji. Wystarczy przytrzymać dłużej palec na rozmowie przeznaczonej do przywrócenia, a następnie wskazać Cofnij archiwizację. Wiadomości wrócą do interfejsu głównego aplikacji.

Sprawdź też: oferty pracy na No Fluff Jobs.

Jak zobaczyć usunięte wiadomości na Messengerze? Druga metoda: na prośbę do Facebooka

Każdy podmiot przetwarzający cyfrowe dane swoich użytkowników jest na terenie Unii Europejskiej prawnie zobowiązany do informowania użytkownika o swoich działaniach, a także ma obowiązek wysłać użytkownikowi wszystkie zgromadzone na jego temat dane, jeżeli ten sobie tego zażyczy. A tak się składa, że Facebook nie od razu usuwa na swoich serwerach wiadomości, które jego użytkownicy usunęli ze swoich aplikacji. Można to wykorzystać.

Jak odzyskać usunięte wiadomości na prośbę Facebooka?

Wchodzicie w Messengera Klikacie menu w prawym górnym rogu Wybieracie Ustawienia (ikona koła zębatego) Przerzuca was do strony ustawień, na której zjeżdżacie w dół Wybieracie Zobacz więcej w Centrum kont Klikacie Twoje informacje i uprawnienia Wybieracie przycisk Wyeksportuj swoje informacje Klikacie Pobierz lub prześlij dane Wybieracie, z którego konta chcecie odzyskać wiadomości Zaznaczacie Określone typy informacji Klikacie Wiadomości Decydujecie czy plik ma zostać pobrany na urządzenie, czy do chmury Wybieracie zakres dat Klikacie Utwórz pliki i czekacie na powiadomienie z archiwum

Pobieranie danych z serwerów Messengera

By zażądać od Facebooka swoich danych, ponownie należy kliknąć trzy paski w lewym górnym rogu. Następnie wyświetli nam się okno, w którym trzeba wybrać ikonę koła zębatego. Zostaniemy przeniesieni do sekcji ustawień i tam należy zjechać na sam dół aż do sekcji Centrum kont, gdzie widnieje guzik Zobacz więcej w Centrum Kont.

Jeśli już tam jesteśmy, to szukamy przycisku Twoje informacje i uprawnienia, który przenosi nas do następnej strony, gdzie klikamy Pobierz swoje informacje. Pojawi nam się kolejna sekcja i tam wybieramy Pobierz lub prześlij dane.

Następnie wybieramy, z którego konta chcemy "wyciągnąć" wiadomości, a potem klikamy Określone typy informacji. Tam będziemy musieli zaznaczyć, że interesują nas nasze wiadomości, przechodzimy dalej i decydujemy, gdzie chcemy przenieść informacje - na urządzenie lub np. na dysk Google.

Później musimy zdecydować z jak długiego czasu chcemy pobrać wiadomości - jest opcja wyboru ostatniego tygodnia, a nawet całego okresu istnienia konta. Gdy już to wybraliśmy, trzeba będzie kliknąć Utwórz pliki i gotowe.

Dane nie zostaną udostępnione od razu. Proces ich przygotowywania i wysłania w ekstremalnym przypadku może potrwać nawet kilka dni, choć zazwyczaj dzieje się to dużo szybciej. Gdy plik będzie gotowy, pobieram i sprawdzamy archiwum. Później będziemy musieli tylko przeszukać wiadomości, które chcemy odzyskać.

Zobacz także:

Usunięte wiadomości Messengera w historii powiadomień Androida

Ta opcja wymaga posiadania smartfona z Androidem. Wchodząc do ustawień systemowych, można znaleźć historię powiadomień, o ile wcześniej się uruchomiło tę funkcję. Jak sprawdzić, czy możemy skorzystać z tej metody?

Jak zobaczyć usunięte wiadomości Messengera w historii powiadomień?

Uruchamiamy aplikację Ustawienia Klikamy guzik Powiadomienia Wybieramy opcję Historia powiadomień Jeśli mamy aktywowaną funkcję, to znajdziemy tam usunięty wiadomości Messengera

Musicie znaleźć aplikację Ustawienia na swoim smartfonie i ją uruchomić, a następnie wyszukać sekcji Powiadomienia. Klikacie ją i w środku znajdziecie opcje "Historia powiadomień". W środku macie możliwość włączenia rozwiązania, ale jeśli wcześniej mieliście dezaktywowaną tę funkcję, to nie odzyskacie w ten sposób wiadomości. Pozostawcie ją włączoną, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Historia wszystkich powiadomień - w tym Messengera

Znalezienie wiadomości Messenger w plikach systemowych Androida

Kolejną ciekawą metodą na odzyskanie starych wiadomości jest zlokalizowanie ich w plikach systemowych. Warto jednak zaznaczyć, że jest to opcja wyłącznie dla Androida - posiadacze iPhone'ów niestety z niej nie skorzystają. Nie jest to metoda, która będzie działać u każdego - szczególnie dla posiadaczy nowych telefonów.

Jak znaleźć wiadomości z Messengera w plikach systemowych na Androidzie?

Pobieracie/uruchamiacie menedżer plików Google Files

Klikacie przycisk pamięć wewnętrzna

Wybieracie folder Android

Udajecie się do folderu Data

Tam znajdziecie folder com.facebook.orca

Przechodzicie do folderu Cache

Następnie wybieracie folder fb_temp

Tam będą czekać na was zapisane przez Androida wiadomości

Po pierwsze trzeba będzie użyć aplikację menedżera plików - np. Google Files. Uruchamiamy ją i w dolnym lewym rogu klikamy na ikonę pamięci wewnętrznej. Następnie szukamy folderu Android, wybieramy go i tam powinien czekać na nas folder Data. W środku ma czekać folder com.facebook.orca, a tam kolejne dwa foldery - Cache oraz fb_temp. W tym folderze znajdziecie usunięte wiadomości.

Jeśli natomiast wam się nie wyświetla folder com.facebook.orca w Data, to nie skorzystacie z tej metody. W tym wypadku najlepiej jest skorzystać z innej metody wymienionej w tym poradniku.

Ostatnia metoda, gdy pozostałe zawiodą - poprosić drugą osobę o kopię

Jest spora szansa, że wszystkie z wymienionych metod zawiodą. Jeśli mamy nowe urządzenie, nie skorzystamy z historii powiadomień czy plików zaszytych głęboko w systemie Android. Gdy nie jesteśmy w stanie znaleźć interesującego nas czatu w archiwum ani na głównej stronie, oznacza, że pozostaje nam tylko odzyskanie plików z bazy danych Facebooka.

Jeśli ta metoda również zawiodła, pozostaje nam jeden sposób. Zwrócić się do osoby, z której prowadziliśmy czat prywatny lub grupę na Messengerze i mieć nadzieję, że nie zdecydowała się na to, co, my i wciąż ma dostęp do całego zapisu rozmowy. W takim wypadku pozostaje poprosić o kopię w najdogodniejszej formie.

Zakładam, że mało kto będzie miał ochotę na przewijanie czatu o kilka lat wstecz, więc najlepszym sposobem będzie wysłanie prośby o Facebooka o kopię czatu. Następnie użytkownik będzie musiał znaleźć zapis czatu z nami i go wysłać. Nie jest to zdecydowanie najlepsza metoda, ponieważ wymaga ingerencji drugiej osoby, natomiast w wielu przypadkach może okazać się jedyną działającą opcją.

Czytaj też:

Zdjęcie główne: miss.cabul / Shutterstock