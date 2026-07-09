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Jak pobrać film z Facebooka? Tak ściągniesz wideo na telefonie i komputerze

Jak pobrać film z Facebooka na telefon lub komputer? Choć serwis nie udostępnia takiej funkcji, istnieje prosty sposób na zapisanie wideo i rolek bez instalowania dodatkowych aplikacji.

Malwina Kuśmierek
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Jak pobrać wideo z Facebooka

Facebook pozwala oglądać filmy i rolki bez ograniczeń, ale nie oferuje opcji ich pobierania do pamięci urządzenia. Nie oznacza to jednak, że zapisanie wideo jest niemożliwe. W tym poradniku pokazujemy, jak pobrać film z Facebooka na telefonie i komputerze oraz wyjaśniamy, kiedy jest to zgodne z prawem.

Czy ściąganie filmów z Facebooka jest legalne?

Tak, pobieranie filmów z Facebooka jest legalne - pod pewnymi warunkami. Jeśli film został opublikowany publicznie (czyli post ma oznaczenie "Publiczny"), można go pobrać i odtworzyć na własny użytek, na przykład dla siebie lub bliskich znajomych. Kluczowe jest jednak to, by nie udostępniać go dalej, nie zarabiać na nim i nie pobierać filmów z prywatnych postów, czyli takich, do których dostęp ograniczył sam twórca.

Zgodnie z artykułem 23 ustawy o prawie autorskim na użytek osobisty wolno korzystać "z rozpowszechnionego już utworu bez zezwolenia twórcy". Z kolei użytek osobisty ustawodawca definiuje jako "Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego."

W praktyce oznacza to, że jeśli pobierasz film tylko do prywatnego oglądania w gronie bliskich, działasz zgodnie z prawem. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy zaczynasz go dalej rozpowszechniać, publikować lub komercyjnie wykorzystywać - na przykład wrzucając na swój kanał w serwisie YouTube.

LOKOWANIE PRODUKTU: EaseUS Video Downloader

Pobieranie filmów z Facebooka za pomocą EaseUS Video Downloader

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EaseUS Video Downloader pozwala pobierać filmy z Facebooka, w tym reklamy, posty, rolki i inne. Obsługuje rozdzielczości od 360p do 8K i zachowuje napisy. Oprogramowanie posiada prosty interfejs, dzięki czemu jest łatwe w użyciu dla każdego.

Aby pobrać filmy z Facebooka, wykonaj następujące kroki:

1. Skopiuj adres URL filmu z Facebooka.

2. Wklej adres URL do EaseUS Video Downloader.

3. Wybierz jakość pobierania i rozpocznij pobieranie.

Łatwy w użyciu i działa na ponad 1000 stron!

Pobierz EaseUS Video Downloader i pobieraj filmy z Facebooka

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Jak pobrać film lub rolkę z Facebooka? Na telefonie i na komputerze

Najłatwiejszym sposobem na pobranie filmu z Facebooka jest użycie jednej ze stron, które poprzez wklejenie linku do filmu umożliwiają jego pobranie. Niezależnie od tego, jakiej strony użyjesz, musisz najpierw uzyskać link do wideo. Jak to zrobić?

Na telefonie:

  1. W prawym dolnym rogu ekranu dotknij "Udostępnij"
  2. Z paska opcji wybierz "Kopiuj link"
Jak pobrać film lub rolkę z Facebooka? Kopiowanie linku do filmu na telefonie

Na komputerze:

  1. Przejdź do postu zawierającego wideo
  2. Dotknij trzech kropek w prawym górnym rogu posta
  3. Z menu wybierz opcję "Kopiuj link"
Jak pobrać film lub rolkę z Facebooka? Kopiowanie linku do filmu na komputerze

Następnie owym linkiem możemy posłużyć się na dowolnej stronie pobierającej filmiki z Facebooka, do wyboru mamy m.in.:

  • fdown.net
  • en1.savefrom.net
  • fdownloader.net
  • smallteotools.com

Każda z tych stron posiada pole do wklejenia adresu URL w formie długiego pustego paska, które należy dotknąć przez dłuższą chwilę, aż do momentu pojawienia się przycisku "Wklej". Następnie wystarczy dotknąć przycisku "Download", aby serwis pobrał film z Facebooka.

Jak pobrać film lub rolkę z Facebooka? Pobieranie z fdown.net

Warto zaznaczyć, że powyższa metoda działa zarówno na telefonie i na komputerze i za jej pomocą można pobierać również rolki.

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Malwina Kuśmierek
Redaktor

Jako sześciolatka powiedziała w wywiadzie dla lokalnej telewizji, że chce zostać dziennikarką. Dzisiaj jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od dziecka pasjonuje się szeroko pojętymi grami i technologią, a w gimnazjum zapałała miłością do grafiki komputerowej i elektroniki użytkowej. Swoją pasję przekuła w działalność dziennikarską, przybliżając czytelnikom Spider's Web tematykę smartfonów, smartwatchy, oprogramowania i sztucznej inteligencji. Prywatnie miłośniczka psów, gotowania i literatury faktu.

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