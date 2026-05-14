TikTok będzie biurem podróży. Wakacje sprzedadzą ci influencerzy

Media społecznościowe stanowią ciekawą platformę do odkrywania nowych kierunków turystycznych - tak tych bliższych, jak i dalszych. Zauważył to także TikTok, który uruchomił usługę TikTok GO. Nowa funkcja pozwala wyszukiwać oraz rezerwować hotele, atrakcje i wycieczki bez opuszczania aplikacji.

Influencerzy podróżniczy dostali nowe narzędzie do zarabiania. TikTok uruchamia TikTok GO

Rozwiązanie działa bezpośrednio z poziomu filmów, wyników wyszukiwania oraz stron lokalizacji. Użytkownik oglądający materiał o konkretnym miejscu może sprawdzić szczegóły oferty, dostępność terminów i przejść do rezerwacji w kilku krokach. TikTok współpracuje przy tym z firmami takimi jak Booking.com, Expedia, Viator, GetYourGuide, Tiqets oraz Trip.com.

Jak czytamy w informacji prasowej, platforma chce wykorzystać fakt, że dla wielu osób TikTok stał się miejscem wyszukiwania pomysłów na podróże czy lokalne atrakcje. Firma podkreśla, że każdego dnia w serwisie pojawiają się tysiące materiałów związanych z noclegami, restauracjami oraz aktywnościami turystycznymi. TikTok GO ma połączyć etap odkrywania nowych miejsc z możliwością natychmiastowego dokonania zakupu.

Nowa usługa może okazać się szczególnie istotna dla twórców internetowych. Influencerzy publikujący materiały o hotelach, restauracjach czy atrakcjach turystycznych będą mogli podłączać swoje treści bezpośrednio do systemu rezerwacji. TikTok zapowiada również możliwość zarabiania poprzez prowizje oraz kampanie partnerskie.

Uruchomienie TikTok GO przypomina strategię zastosowaną wcześniej przy TikTok Shop. Platforma rozwija funkcje pozwalające zatrzymać użytkownika wewnątrz aplikacji nie tylko na etapie oglądania treści, ale również zakupów i rezerwacji usług.

Nowa funkcja zwiększa również konkurencję pomiędzy TikTokiem a Googlem. Coraz więcej użytkowników traktuje bowiem aplikację jako alternatywę dla klasycznych wyszukiwarek oraz map internetowych podczas planowania wyjazdów, szukania restauracji czy atrakcji turystycznych.

TikTok GO jest obecnie dostępny wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Z usługi mogą korzystać jedynie użytkownicy, którzy ukończyli 18 lat. Firma nie poinformowała jeszcze, kiedy funkcja mogłaby trafić do kolejnych krajów.

Malwina Kuśmierek 14.05.2026 17:24

